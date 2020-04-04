دومينيك حوراني تكسر ملل الحجر المنزلي بالرقص.. شاهدي!

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فوشيا - كشفت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني، عن يومياتها في الحجر المنزلي الذي تعيشه هذه الأيام، في ظل تجنب الجميع الخروج إلى الشوارع بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت دومينيك في فيديو خصت به موقع "فوشيا": "قررت في هذا الحجر المنزلي، تعلم قصص جديدة وأكون مفيدة للمجتمع، قررت التقدم للأمام ومساعدة العالم وكسر الملل الذي يشعر به الجميع".

وأضافت: "حتى لا أموت من الكآبة قررت أعمل رياضة اليوجا، بالإضافة إلى القراءة وتعلم الطبخ لأنني لا أجيد الطبخ، وذلك بمساعدة بعض المواقع".

وتابعت: "قررت أيضًا تنظيف المنزل وأعمل ديكورات جديدة في البيت"، ثم وثقت مقطع فيديو وهي ترقص أثناء تنظيف المنزل على أنغام أغنية قديمة للمطرب الشعبي المصري حكيم.

وفي مقطع آخر وضعت دومينيك حوراني بعض كريمات التجميل الخاصة بالعناية بالبشرة، والتي أضافت اللمعة إلى وجهها، قبل أن تدخل في وصلة رقص على أنغام أغنية "بنت الجيران" التي يتم تداولها بكثافة مؤخرًا.

وأشارت إلى أنها تحرص أيضًا خلال فترة جلوسها بالمنزل، على الاستمتاع بالشمس في شرفة منزلها، مؤكدة أنها تعطيها طاقة إيجابية وتطرد السموم من جسدها، معلقةً: "كنا نخطط ونسهر ونقضي حياتنا في التعرف على العالم ونأذي بعضنا حتى جاءت الكورونا لتجعل الجميع في المنزل".

وفي نهاية يومها، قالت الفنانة اللبنانية إنها عندما تذهب إلى السرير لا تنام مباشرة، بل تحرص على ممارسة بعض الرياضة التي تساعدها على إبقائها نشيطة.

يذكر أن دومينيك حوراني سبق وتعرضت لموقف محرج في أثناء إحيائها حفلًا غنائيًا بمناسبة رأس السنة قبل الماضية، في بيروت، وسقطت حينها على ظهرها خلال اندماجها الشديد بالرقص على المسرح، إذ انزلقت قدمها فجأة أثناء الغناء، لتُصاب بعدها بنوبة من الضحك، وساعدها الحارس المتواجد على المسرح على الوقوف مرة أخرى، كما ركض الفنان جو أشقر لاحتضانها والوقوف بجوارها.

ولدى دومينيك ابنة وحيدة تدعى ديلارا، حيث كشفت في وقت سابق عن طبيعة علاقتهما، قائلة إنها تعتبرها جزءًا لا يتجزأ منها وحبها لها يعني بالطبع حبها لنفسها، وأن ابنتها تتمتع بشخصية قوية وذكية جدًا ولها عالمها الخاص، وأضافت إن الأمومة هي أهم إحساس بالكون.