نجمة شهيرة "محجوزة" في لبنان وتهدد بالقضاء!

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اكدت النجمة المصرية نادية الجندي أنها قررت اللجوء للقضاء وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد منتحلي شخصيتها على موقع "فيسبوك" .

ونشرت صورة من إحدى الصفحات المزيفة، وكتبت من خلال حسابها على "إنستغرام" :"ليس لديً أي صفحات علي فيسبوك، ولا أي أكونت أو بيدج وسوف أقاضي قانونياً، أي صفحة وشخص بيتكلم وبيتلاعب باسمي، وفور عودتي من لبنان سوف أتخذ كافة الإجراءات القانونية لغلق هذه الصفحات والاكونتات جميعاً وأقاضي من أنشأها" .



ولا تزال الجندي ونبيلة عبيد وعدد آخر من الفنانين، مضطرين للبقاء تحت الإقامة الجبرية في لبنان حيث كانوا يصوّرون المسلسل الرمضاني "نساء من ذهب" مع شركة الصبّاح، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لمنع انتشار فيروس كورونا، منها إيقاف حركة الطيران في مطار بيروت الدولي.



nabadtv