بالفيديو - توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف!

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أطلت ليلى عبد اللطيف مؤخرا ضيفة في برنامج "لازم نحكي" على شاشة "لنا" السورية مطلقة سلسلة من التوقعات الجديدة.

إليكم أبرزها:

لقاح كورونا ليس قريباً لكنهم سيجدونه فيما بعد

الفترة المقبلة ستكون خطيرة جدا خصوصا في الشهرين المقبلين

أعداد المصابين في لبنان وسوريا لن يكون كبيرا

الدولار في لبنان سيتخطى الـ 3000 ليرة

اغتيالات لشخصيات مهمة في لبنان ودول العالم

لا حلول للبنان إلا بعد شهر حزيران



الرئيس السوري بشار الأسد سيكون أقوى مما مضى

افتتاح كل السفارات العربية والأجنبية في سوريا وبدون استثناء

الرئيس بشار الأسد ببدلة العسكر إلى جانب الجيش السوري بحدث هام

العلاقات اللبنانية ـ السورية ستعود إلى مجراها الطبيعي وبشكل أقوى من السابق

الجيش السوري يستعيد منطقة إدلب بالكامل