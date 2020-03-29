أول فنانة سورية تعلن عن إصابتها بفيروس كورونا!

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كشفت الفنانة السورية هناء نصور عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، معتبرة أن إعلانها واجب مقدس تجاه الآخرين.

يأتي هذا بعد ساعات من إعلان وزارة الصحة السورية تسجيل 4 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في البلاد، لترتفع الحصيلة إلى 9 إصابات ووفاة واحدة.

وكانت الحكومة السورية أعلنت في وقت سابق اليوم عن فرض حظر التجول بين المحافظات اعتبارا من الساعدة الـ6 مساء الثلاثاء القادم وحتى يوم 16 نيسان القادم، ضمن الإجراءات الاحترازية الهادفة لحصر أي انتشار لاحق لوباء كورونا في البلاد.

ودعت السلطات السورية المواطنين إلى الالتزام بالتدابير الوقائية وعدم الخروج من المنازل إلا لشراء الاحتياجات الأساسية والابتعاد عن التجمعات.