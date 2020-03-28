بالصورة: "كورونا" يقضي على ممثل أميركي شهير!

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توفي مارك بلوم ، وهو ممثل مسرحي مخضرم معروف بأفلام بما في ذلك "يائس البحث عن سوزان" و "كروكودايل دندي" ، بسبب مضاعفات Covid-19

( كورونا فيروس)، وفقًا لبيان صدر عن نقابة ممثلي الشاشة.







كان بلوم 69.







على الرغم من أنه ربما كان مشهورًا بفيلم 1985 "يائس البحث عن سوزان" ، حيث قام ببطولة إلى جانب مادونا وروزانا أركيت ، إلا أنه ظهر مؤخرًا في دعم أدوار تلفزيونية في مسلسل HBO "الخلافة" ودراما Netflix "أنت" وأمازون "موتسارت في الغابة."







كان عنصرًا أساسيًا في مجتمع المسرح في نيويورك ، وكثيرا ما ظهر في برودواي ، بما في ذلك إحياء "اثنا عشر رجل غاضب" ، على الرغم من أنه ظهر خارج برودواي في كثير من الأحيان.







كان Blum لاعبًا منتظمًا مع Playwrights Horizons ، وهو مسرح خارج برودواي في نيويورك. تذكرته الشركة على تويتر.