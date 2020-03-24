مشاهير في قبضة " الكورونا"!

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توفي عازف الساكسوفون الكاميروني الشهير مانو ديبانغو ليصبح أول نجم عالمي يقضي جراء إصابته بكوفيد-19 وكان بين لضع شخصيات في العالم مصابة بفيروس "كورونا" المستجد من فنانين وسياسيين ورياضيين.

وبين الشخصيات المصابة أيضا مغني الأوبرا الإسباني بلاسيدو دومينغو والمنتج السينمائي الأميركي السابق هارفي واينستين والممثل الأميركي توم هانكس، وفق خلاصة أعدتها "وكالة الصحافة الفرنسية"

السياسيون

وأعلن قصر موناكو في 19 آذار أن الأمير ألبير الثاني مصاب بفيروس "كورونا"، مؤكدا أن في مقدوره مواصلة العمل من مقره الخاص وأن "وضعه الصحي لا يدعو إلى القلق".

أعلن كبير المفاوضين الأوروبيين حول بريكست ميشال بارنييه (69 عاماً) أن نتيجة اختباره جاءت إيجابية وأنه مصاب بفيروس "كوفيد-19". لكنه قال إن صحته مطمئنة في مقطع فيديو نشر على تويتر.

ووضع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو نفسه في العزل المنزلي لمدة أسبوعين منذ 13 آذار، بعدما جاءت نتيجة فحوص زوجته صوفي غريغوار ترودو إيجابية.

وتضم حكومات العديد من الدول (إسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيران واوستراليا وبولندا والنروج والمغرب والبرازيل وبوركينا فاسو) عضوًا أو أكثر مصابين بالفيروس.

وضعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل نفسها في حجر صحي الاحد بعدما اختلطت بطبيب مصاب.

وضع رئيس بوتسوانا موكغويتسي ماسيسي في الحجر الصحي السبت بعدما زار ناميبيا التي سجلت ثلاث إصابات بفيروس كورونا المستجد.

أعلنت الرئاسة الفنلندية إصابة الرئيس السابق الحائز جائزة نوبل للسلام مارتي أهتيساري (82 عاما) بفيروس "كورونا".

- الفنانون

توفي عازف الساكسوفون الكاميروني الشهير مانو ديبانغو في فرنسا جراء إصابته بكوفيد-19 عن 86 عاما، على ما أفاد تييري دوروبير ناشر أعمال الفنان الموسيقية "وكالة الصحافة الفرنسية".

قبله، توفي المغني أورلوس مابيلي نجم موسيقى الرومبا الكونغولية الحديثة والذي كان مصابا بفيروس كورونا المستجد الخميس في باريس.

وأعلن المغني الكندي الشاب ليني-كيم السبت إصابته بالمرض.

وأعلن مغني الأوبرا الاسباني بلاسيدو دومينغو إصابته الاحد قائلا إنه "في صحة جيدة".

وذكرت وسائل إعلام أميركية الأحد أن المنتج السينمائي السابق هارفي واينستين الذي حكم عليه في الآونة الأخيرة بالسجن 23 عاما بتهمة الاعتداء الجنسي والاغتصاب، مصاب بالفيروس.

وأمس، قال توم هانكس وزوجته الممثلة والمغنية ريتا ويلسون، أول نجوم هوليوود الذين أعلنوا إصابتهم في 12 آذار، إنهما في تحسن بعد قرابة أسبوعين من الحجر الصحي في اوستراليا.

وأعلن الممثل البريطاني إدريس إلبا في 16 آذار أن فحصه كان إيجابيا ووضع نفسه في العزل.

وأصيب الكاتب التشيلي البالغ من العمر 70 عاما لويس سيبولفيدا الذي يعيش في شمال إسبانيا بالفيروس ولا يزال في المستشفى. وقد شعر بالأعراض الأولى في 25 شباط، بعد يومين من عودته من مهرجان أدبي في البرتغال.

- عالم الرياضة

توفي الرئيس السابق لنادي ريال مدريد لورينزو سانز السبت بعد 3 أيام على إدخاله المستشفى بسبب كوفيد-19.

أصيب بضعة لاعبين في فريق يوفنتوس تورينو لكرة القدم بينهم الفرنسي بليز ماتويدي، بطل العالم في كرة القدم مع المنتخب الفرنسي في 2018، والذي وضع نفسه في العزل طوعا في المنزل منذ 11 آذار بعدما جاءت نتيجة اختباره إيجابية.

وكإجراء وقائي، وضع زميلهما كريستيانو رونالدو في العزل لبضعة أيام في ماديرا مسقط رأسه، على رغم أنه لا يعاني أي أعراض. ودعا عبر الشبكات الاجتماعية معجبيه إلى التقيد بالتعليمات الصحية.

والسبت أعلن نادي ميلان الايطالي لكرة القدم إصابة أسطورته المدافع السابق باولو مالديني ونجله دانيال بفيروس كورونا.

في نادٍ إيطالي آخر، هو فيورنتينا، جاءت فحوصات عشرة أشخاص إيجابية، بمن فيهم المهاجم الإيطالي باتريك كورون والمدافع الأرجنتيني جيرمان بيزيلا والمهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش.

وفي إنكلترا، أعلن مدرب فريق أرسنال ميكيل أرتيتا الإسباني أن اختباره إيجابي، مثل لاعب من فريق تشيلسي.

ومدى 12 يوما، جاءت نتائج اختبارات 14 على الأقل من لاعبي كرة السلة في الدوري الأميركي للمحترفين إيجابية بينهم نجم بروكلين نتس كيفين دورانت.

أدخل نجم فريق فرنسا للكرة الطائرة ارفين نغابيث الخميس الى المستشفى بسبب "كورونا".