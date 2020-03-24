living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مشاهير في قبضة " الكورونا"!

24
MARCH
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توفي عازف الساكسوفون الكاميروني الشهير مانو ديبانغو ليصبح أول نجم عالمي يقضي جراء إصابته بكوفيد-19 وكان بين لضع شخصيات في العالم مصابة بفيروس "كورونا" المستجد من فنانين وسياسيين ورياضيين.

وبين الشخصيات المصابة أيضا مغني الأوبرا الإسباني بلاسيدو دومينغو والمنتج السينمائي الأميركي السابق هارفي واينستين والممثل الأميركي توم هانكس، وفق خلاصة أعدتها "وكالة الصحافة الفرنسية"

السياسيون
وأعلن قصر موناكو في 19 آذار أن الأمير ألبير الثاني مصاب بفيروس "كورونا"، مؤكدا أن في مقدوره مواصلة العمل من مقره الخاص وأن "وضعه الصحي لا يدعو إلى القلق".

أعلن كبير المفاوضين الأوروبيين حول بريكست ميشال بارنييه (69 عاماً) أن نتيجة اختباره جاءت إيجابية وأنه مصاب بفيروس "كوفيد-19". لكنه قال إن صحته مطمئنة في مقطع فيديو نشر على تويتر.

ووضع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو نفسه في العزل المنزلي لمدة أسبوعين منذ 13 آذار، بعدما جاءت نتيجة فحوص زوجته صوفي غريغوار ترودو إيجابية.

وتضم حكومات العديد من الدول (إسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيران واوستراليا وبولندا والنروج والمغرب والبرازيل وبوركينا فاسو) عضوًا أو أكثر مصابين بالفيروس.

وضعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل نفسها في حجر صحي الاحد بعدما اختلطت بطبيب مصاب.

وضع رئيس بوتسوانا موكغويتسي ماسيسي في الحجر الصحي السبت بعدما زار ناميبيا التي سجلت ثلاث إصابات بفيروس كورونا المستجد.

أعلنت الرئاسة الفنلندية إصابة الرئيس السابق الحائز جائزة نوبل للسلام مارتي أهتيساري (82 عاما) بفيروس "كورونا".

- الفنانون
توفي عازف الساكسوفون الكاميروني الشهير مانو ديبانغو في فرنسا جراء إصابته بكوفيد-19 عن 86 عاما، على ما أفاد تييري دوروبير ناشر أعمال الفنان الموسيقية "وكالة الصحافة الفرنسية".

قبله، توفي المغني أورلوس مابيلي نجم موسيقى الرومبا الكونغولية الحديثة والذي كان مصابا بفيروس كورونا المستجد الخميس في باريس.
وأعلن المغني الكندي الشاب ليني-كيم السبت إصابته بالمرض.
وأعلن مغني الأوبرا الاسباني بلاسيدو دومينغو إصابته الاحد قائلا إنه "في صحة جيدة".

وذكرت وسائل إعلام أميركية الأحد أن المنتج السينمائي السابق هارفي واينستين الذي حكم عليه في الآونة الأخيرة بالسجن 23 عاما بتهمة الاعتداء الجنسي والاغتصاب، مصاب بالفيروس.

وأمس، قال توم هانكس وزوجته الممثلة والمغنية ريتا ويلسون، أول نجوم هوليوود الذين أعلنوا إصابتهم في 12 آذار، إنهما في تحسن بعد قرابة أسبوعين من الحجر الصحي في اوستراليا.

وأعلن الممثل البريطاني إدريس إلبا في 16 آذار أن فحصه كان إيجابيا ووضع نفسه في العزل.

وأصيب الكاتب التشيلي البالغ من العمر 70 عاما لويس سيبولفيدا الذي يعيش في شمال إسبانيا بالفيروس ولا يزال في المستشفى. وقد شعر بالأعراض الأولى في 25 شباط، بعد يومين من عودته من مهرجان أدبي في البرتغال.

- عالم الرياضة
توفي الرئيس السابق لنادي ريال مدريد لورينزو سانز السبت بعد 3 أيام على إدخاله المستشفى بسبب كوفيد-19.

أصيب بضعة لاعبين في فريق يوفنتوس تورينو لكرة القدم بينهم الفرنسي بليز ماتويدي، بطل العالم في كرة القدم مع المنتخب الفرنسي في 2018، والذي وضع نفسه في العزل طوعا في المنزل منذ 11 آذار بعدما جاءت نتيجة اختباره إيجابية.

وكإجراء وقائي، وضع زميلهما كريستيانو رونالدو في العزل لبضعة أيام في ماديرا مسقط رأسه، على رغم أنه لا يعاني أي أعراض. ودعا عبر الشبكات الاجتماعية معجبيه إلى التقيد بالتعليمات الصحية.

والسبت أعلن نادي ميلان الايطالي لكرة القدم إصابة أسطورته المدافع السابق باولو مالديني ونجله دانيال بفيروس كورونا.

في نادٍ إيطالي آخر، هو فيورنتينا، جاءت فحوصات عشرة أشخاص إيجابية، بمن فيهم المهاجم الإيطالي باتريك كورون والمدافع الأرجنتيني جيرمان بيزيلا والمهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش.

وفي إنكلترا، أعلن مدرب فريق أرسنال ميكيل أرتيتا الإسباني أن اختباره إيجابي، مثل لاعب من فريق تشيلسي.

ومدى 12 يوما، جاءت نتائج اختبارات 14 على الأقل من لاعبي كرة السلة في الدوري الأميركي للمحترفين إيجابية بينهم نجم بروكلين نتس كيفين دورانت.

أدخل نجم فريق فرنسا للكرة الطائرة ارفين نغابيث الخميس الى المستشفى بسبب "كورونا".

وطنية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout