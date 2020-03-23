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هكذا يحمي كريستيانو رونالدو أطفاله من فيروس كورونا!

23
MARCH
2020
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فوشيا - وثق العديد من نجوم الفن والرياضة الإجراءات الصحية التي يتبعونها داخل الحجر المنزلي للوقاية من فيروس كورونا المستجد، الذي أودى بحياة الآلاف حول العالم بعد تفشيه في دول عديدة.
 
ونشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مقطع فيديو من داخل منزله متبعا الإجراءات الصحية مع أطفاله، حيث ظهر "الدون" وهو ينصح 3 من أطفاله الصغار، بأهمية تعقيم اليدين، قبل أن يضع سائلا معقما بيد كل منهم ويطلب منهم فرك اليدين جيدا.
 
ونشر رونالدو الفيديو على حسابه بتطبيق إنستغرام، وأرفقه بعبارة "ابق بالمنزل"، ولاقى الفيديو إعجابا كبيرا من الجماهير التي أشادت بالنجم البرتغالي على تعامله اللطيف والحريص مع أطفاله الصغار.
 
وكان مهاجم يوفنتوس الإيطالي قد قرر الإقامة مع عائلته بحجر صحي منزلي، في جزيرة ماديرا حيث مسقط رأسه، والتي تقع منعزلة في المحيط الأطلنطي بين البرتغال والمغرب.
 
ونشر رونالدو الجمعة أول صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أسابيع، وظهر فيها وهو يتمرن داخل صالة رياضية منزلية، ووجه رسالة لمشجعيه، والذين يبلغ عددهم 208 ملايين متابع على إنستغرام فقط.
 
وكتب رونالدو مع الصورة: "لو حلمت باللعب لأجل الملايين حول العالم، الآن هي فرصتك. العب داخل المنزل. العب من أجل العالم"، في رسالة لتشجيع سكان العالم على البقاء في المنزل، مع تفشي فيروس كورونا الجديد.
 
وكان اللاعب باولو ديبالا زميل رونالدو في فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم قد أعلن السبت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه مصاب بفيروس كورونا. وديبالا هو ثالث لاعب من النادي تثبت إصابته بالمرض بعد المدافع الإيطالي دانييلي روغاني ولاعب الوسط الفرنسي بليز ماتويدي.
 
وقال ديبالا نجم نادي يوفنتوس، حامل لقب الدوري الإيطالي في المواسم الثمانية الأخيرة، إنه مصاب بفيروس كورونا لكنه أكد أنه بحال "ممتازة".
 
وكتب ديبالا (26 عاما) في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي "أردت أن أبلغكم أننا (مع شريكته أوريانا ساباتيني) تلقينا نتائج فحص فيروس كوفيد-19.. وجاءت النتائج إيجابية. لحسن الحظ نحن في حال ممتازة. شكرا على رسائلكم".
 
ويذكر أن منافسات كرة القدم حول العالم توقفت بشكل كامل، حتى إشعار آخر، بسبب تفشي فيروس كورونا.
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