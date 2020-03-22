living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سيمون ريكس: تلقيت عرضا بـ70 ألف دولار لأكذب حول علاقتي بميغان ماركل!

22
MARCH
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
فوشيا - ربما تساءل البعض ما الذي يدفع كلا من ميغان ماركل والأمير هاري لترك حياتهما الملكية وترك الرفاهية التي يحظيان بها كونهما عضوين في عائلة حاكمة وقد يتهمهما البعض بالجنون، ولكن قد يكون ذلك بسبب ما عاشوه وما تعرضوا له من أخبار تسيء لهم خلال فترة تواجدهم في بريطانيا.
 
ويبدو أن ميغان ماركل تعرضت للكثير من الأخبار الملفقة، إذ اتضح أن إحدى الصحف حاولت بالفعل أن تدفع للممثل الأمريكي سيمون ريكس للكذب بشأن وجود علاقة بينهما، وهو الشخص الذي غالبا ما تم وصفه وذكره على أنه واحد من "الأصدقاء السابقين" لميغان.
 
وبحسب صحيفة "إل"، فإن الممثل البالغ من العمر 45 عاما كشف عن تلقيه عرضا يتعلق بالكذب حول علاقته بزوجة الأمير هاري ميغان ماركل، مقابل أن يتلقى مبلغا ماليا كبيرا.
 
وقال سيمون إنه لم يواعد ميغان أبدا، لكن كل ما حدث بينهما هو لقاء تعارف واحد وكان عبارة عن موعد غداء، مضيفا: "لم يحدث شيء. لم تحصل قبلة واحدة بيننا حتى، لقد كانت مجرد شخص التقيت به في برنامج تلفزيوني وحصلنا على الغداء. هذا هو مدى علاقتنا".
 
وتابع سيمون بالقول: "عندما انتشرت تلك القصص، عرضت صحيفتان بريطانيتان أن تدفع لي الكثير من المال لأقول كذبة أننا في الواقع ارتبطنا، ورفضت الكثير من المال لأنني لم أشعر أنه من الصحيح أن أكذب وأقوم بهذا الأمر السيئ مع العائلة المالكة".
 
وعن المبلغ الذي عرضته عليه الصحيفتان البريطانيتان، فقد أفاد سيمون بأن المبلغ المعروض وصل حوالي 70 ألف دولار أمريكي، وهو مبلغ يعد كبيرا نسبيا.
 
يذكر أن سيمون وميغان ظهرا سويا في برنامج تلفزيوني Cuts في 2005.
 
وكانت ميغان ماركل قد أعلنت العام الماضي أنها ستقاضي ناشري صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بسبب قصص التشهير الكاذبة التي نشرتها الصحيفة بحقها وتقصدت بها تشويه سمعتها.
 
وفي أكتوبر الماضي، كشفت ميغان ماركل، عن أنها تلقت الكثير من التحذيرات قدمها لها أصدقاؤها بشأن مواعدة الأمير هاري، بسبب ثقافة التابلويد الموجودة في المملكة المتحدة، قائلين لها: "الصحف البريطانية ستدمر حياتك"، مؤكدة على أنها لم تفهم ذلك ولم تتوقع أن يكون الأمر بتلك الصعوبة معلقة على نفسها بالقول: "كنت ساذجة عندما لم أصدق ما قالوه".
 
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout