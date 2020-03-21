سوني تكشف عن مواصفات PlayStation 5 الجديدة كليا

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كشفت شركة سوني خلال عرض ترويجي عن بعض مواصفات منصتها الجديدة لألعاب الفيديو PlayStation 5 التي ينتظر طرحها في الأسواق الملايين حول العالم.

ولم تقتصر التغيرات على التصميم الخارجي لهيكل المنصة فحسب، بل طالت جميع التقنيات الداخلية، لتجعل من PlayStation 5 أحد أفضل الإلكترونيات الجديدة لعشاق ألعاب الفيديو.

ومن أهم ما ستحصل عليه هذه المنصة معالجات AMD Zen 2 CPU بتردد يصل إلى 3.5 غيغاهيرتز، ومعالج رسوميات AMD RDNA 2، تمنحها جميعا قدرة على معالجة الصور والفيديوهات بسرعة كبيرة جدا، والتعامل مع فيديوهات 4K و8K.

وكمنصات Xbox Series X حصلت PlayStation الجديدة على قرص تخزين داخلي SSD بسعة 825 غيغابايت، لكن ذاكرة الوصول العشوائي فيها أتت من نوع GDDR6 وبحجم 16 غيغابايت، تملك القدرة على التعامل مع بيانات يصل حجمها إلى 448 غيغابايت خلال ثانية واحدة.