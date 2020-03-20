بعد عزلها من القضية: محامية قتيل منزل نانسي عجرم تهدد.. وهذا ما قالته

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أعلنت المحامية رهاب بيطار انها لم تتبلغ بشكل رسمي وقانوني خبر عزلها كمحامية عن قضية محمد الموسى الذي قتل داخل منزل الفنانة نانسي عجرم.

وأضافت بيطار في تصريح لها عبر “فوشيا” بعدما أعلن والد القتيل قبل أيام قليلة عزلها من متابعة قضية ابنه، بأن الأخير أرسل لها رسالة عبر الهاتف بنية توقيفها فردت عليه بنفس الطريقة.

وأوضحت أنها لم تتبلغ قانونياً ولم تذكر مضمون ردّها مكتفية بالقول إنه في حال تم تبليغها رسمياً فلديها خيارات كثيرة، وإجراءات قانونية تقوم بها، خاصة وأن كل ما قامت به كان لخدمة الحق والعدالة، وبموجب توكيل رسمي من قبل والد ووالدة وأرملة المغدور، وفضلت أن تنتظر دون أن تذكر ماهية وموضوع الإجراءات التي ستقوم بها.

وحول كتابتها منشوراً عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك في وقت متأخر من ليل الأربعاء الخميس بأن قميص المغدور محمد الموسى سيحسم أموراً هامة في القضية متمنية ألا يتحلّل كما تحلّلت جثته؛ قالت بيطار إن قميص محمد الموسى لا يزال في البحث الجنائي بلبنان، وهو بالتأكيد سيخدم القضية من خلال مقارنة الفتحات الموجودة في القميص مع عدد الرصاصات والطلقات التي تعرّض لها وبالتالي يسهم بشكل كبير بمعرفة الحقيقة، مشيرة إلى أنها تخشى أن يختفي القميص.

وكان والد الموسى قد فاجأ الجمهور بخروجه عبر فيديو يعلن خلاله عزل المحامية رهاب البيطار كمحامية عن عائلة القتيل، وشكر تعاونها في القضية الأمر الذي أثار دهشة المتابعين خاصة وأن بيطار كانت من أكثر الشخصيات التي حاولت المساعدة في القضية ونقل جثمانه إلى سوريا والتقدم بطلب لإعادة تشريح جثته في سوريا ومن ثم دفنه.





فوشيا