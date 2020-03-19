بالصورة: رجعت ولعت بين راشيل كرم وهشام حداد!

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علق مقدم البرامج هشام حداد على ما قالته الزميلة في قناة الجديد راشيل كرم حول الأخبار المفبركة بالتعليق:" واللي بقول للناس انو العصفورة خبرتو انو من بعد اجتماع المدعي العام المالي مع المصارف رح يرتاحو العالم من ناحية سحب الدولار وعلى العكس بيتحضر قانون بشرعن سرقة أموال الناس وبيدبحن من الوريد للوريد، هيدا شو منعمل معو ؟او الحكي ما عليه جمرك، منبيع العالم وعود كاذبة ومع الوقت بينسو؟."

فما كانت إلا أن ردت عليه كرم بالقول:" يلي حط فيديو مجزأ لرئيس الحكومة وهوي عارف الو كمالة،اي هوي ذاتو بدو يعلمني شو اكتب والاحلى العصفورة صدقت بجزء وبانتظار الكمالة. هشام صديقي هيدي ثاني مرة السلة تحت باطك عم تنعرك من تويتاتي بس ما تعتل همّ اذا بدك كاعلامية بعلمك الفرق بين الخبر الكاذب وبين الخبر العادي."

فعلق حداد على رد بالرد:" اهم شي ما بدي اعلامية من لبنان بلد الحريات عم تحرض يصير الاعلام ببلدا متل الكويت ونعم الدول الديموقراطية العريقة..."