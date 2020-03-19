أخر التطورات في قضية مقتل حسام.. شقيق نضال بشراوي!

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:



أوقفت دورية من مديرية المخابرات في محلة المنصورة - الهرمل المدعوة (خ.ق) وزوجها (ع.ح.ح) لانتمائهما إلى عصابة سرقة وخطف بقوة السلاح يترأسها أحد أبرز المطلوبين الفارّين. وقد اعترفت الموقوفة (خ) بأنها استدرجت المغدور حسام شحادة البشراوي إلى محلة المنصورة في الهرمل بهدف خطفه وسرقة سيارته بتكليف من رئيس العصابة الذي أطلق النار على المغدور وتركه ينزف بعدما حاول مقاومة خاطفيه. وقد فرّوا جميعاً إلى داخل الأراضي السورية، وعادت المدعوة (خ) إلى لبنان بعد أيام من عملية الخطف وتَوارَت عن الأنظار إلى حين توقيفها وزوجها.



لا يزال التحقيق مستمرّاً وتتم المتابعة لتوقيف بقية المطلوبين.





