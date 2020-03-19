بالصورة: اصابة نجمة " casa de papel" بفيروس كورونا!

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اعلنت النجمة الإسبانية، إيتزيار إيتونو، عن إصابتها بفيروس كورونا، أمس، وهي صاحبة دور «راكيل» في المسلسل الشهير «بيت الأوراق» la casa de papel. وأعلنت إيتونو رسمياً عبر حسابها على «إنستغرام» بحملها للفيروس.



الممثلة الإسبانية من مواليد برشلونة، واشتهرت بدور المحققة راكيل في المسلسل العالمي «بيت الأوراق» الذي حقق ملايين المشاهدات حول العالم، حيث تشارك في التحقيق بشأن اقتحام دار صك العملة في مدريد من قبل عصابة البروفيسور في الجزئين الأولين، لتصبح جزءا من العصابة في الجزء الثالث. وتشارك إيتونو في الجزء الرابع الذي يعرض عبر نتفليكس خلال شهر نيسان المقبل.