لبنانيو اوكرانيا ضمن "اسكال"

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تضيء الزميلة ريميال نعمة ضمن برنامجها الاغترابي " اسكال/لبنان بالدني" على تجارب اللبنانيين في دول اوروبا الشرقية حكايات هجرتهم ونجاحهم في تلك البلاد تبدأها من اوكرانيا حيث الحضور اللبناني الطلابي والتجاري في كل من العاصمة كييف وخاركوف في حلقتين متتاليتين،

وتتضمن هذه الحلقات العديد من الريبورتاجات واللقاءات في إطار ميداني مشوّق كما تطل ايضاً على مجالات التعاون بين لبنان والبلد واوكرانيا في مجالات مختلفة وفي الحلقة الكثير مما لا يعرفه المشاهدون عن طبيعة العلاقة بين لبنانيي اوكرانيا ولبنان.

البرنامج تعده وتقدمه الزميلة ريميال نعمة عبر محطة ال "OTV".

تعرض الحلقة الأولى منه مساء الاربعاء 18 شباط 9:30 عبر محطة ال "أو.تي.في"

وتعاد في الاوقات التالية:

الخميس 19 آذار 4:15 فجراً و 2:35 ظهراً