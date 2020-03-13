ميريام كلينك في الحجر منذ 8 أيام!

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كشفت عارضة الأزياء المثيرة للجدل ميريام كلينك في منشورٍ على حسابها الخاص على فيسبوك أنّها حجرت على نفسها في منزلها منذ ثمانية أيام بهدف الوقاية من فيروس كورونا.

وشاركت ميريام كلينك تجربتها بالقول إنّها تشعر بالملل لأنها لم تغادر منزلها منذ أكثر من أسبوع، بوجود حيواناتها الأليفة مثل القطط والكلاب. وأضافت ميريام كلينك "عندما أرى البشر أسارع بالهروب وكأنني رأيت ضبعاً".

ويبدو أن ميريام كلينك تعيش حالةً من التوتّر، وهو الأمر الّذي دفعها إلى استفتاء متابعيها عند الصباح الباكر متسائلةً "من يشعر بالتوتر؟".