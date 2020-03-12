حول اصابة 4 من عامليها بفيروس " كورونا ".. " mtv " تكشف!

A + A -

صدر عن محطة الـ"MTV" البيان التالي:



يتمّ التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق واتساب بخبرٍ مفبرك عن وجود أربع إصابات بفيروس كورونا في محطة mtv.



لذا، يهمّنا التأكيد أنّ هذا الخبر لا أساس له من الصحة، وهو، بالتأكيد، من صنع خيالٍ مريض أراد الردّ على الحملة الوقائيّة التي تقوم بها المحطّة.



كما نلفت الى أنّ الإصابة بالفيروس ليست عيباً، بل يجدر التعاطي معها بمسؤوليّة إن حصلت، وبالوقاية الشديدة لتجنّب حصولها. علماً أنّ الإصابات يُعلن عنها من قبل جهاتٍ متخصّصة وتوزّع على وسائل الإعلام.



أمّا الخيال المريض لبعض مطلقي الشائعات ومفبركي الأخبار التي تخيف الناس فلا علاج له.