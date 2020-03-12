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احتجاز ممثّلين في بيروت وسط .. بسبب الكورونا!

12
MARCH
2020
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بدأت في ورش تصوير مسلسلات دراما رمضان المنتظر عرضها خلال فترة شهر ونصف الشهر، علميات تعقيم مباشر على الأماكن الخاصة بالتصوير.


وعلمت "نواعم" أن عدداً من الممثلين يرفض الوجود في أماكن مكتظّة، أو حتى أسواق تجارية لزوم بعض المشاهد، وقيل إنه سيستعيض عنها ببعض المشاهد المتداخلة أو المصوّرة سلفاً تفادياً لتعريض مجموعة من المشاركين في المسلسلات الرمضانية لخطر الإصابة بأي فايروس ولا يقتصر الأمر على كورونا. وبحسب المعلومات فإنّ بعض الورش الخاصة بتصوير مسلسلات درامية مشتركة اعتمد على المناديل المعقّمة بعد كل مشهد بطلب من الفنانين أنفسهم، خصوصاً بعد المصافحة التي تترتّب على المشاهد، على أن ينهي الممثل ويتوجّه فوراً لغسل يديه أو عبر المناديل المعقّمة تماماً.


حجز بعض الممثلين
إلى ذلك، اختار عدد من المنتجين إكمال بعض المشاهد الخاصة بالمسلسلات العربية المشتركة لرمضان 2020 في قرى لبنانية بعيدة ونائية، على أن يكون التصوير في أماكن مفتوحة غير مقفلة وفيلّات من ضمنها حدائق وبساتين.

الواضح أيضاً أن حجز بعض الممثلين المقيمين خارج لبنان في بيروت كان مطلباً أساسياً خلال هذه الفترة، وعُلم أن عدداً من الممثلين السوريين مثل تيم حسن وعابد فهد وباسل خياط سيبقون في لبنان، خصوصاً أن معظم رحلات الطيران المدني باتت تشكّل خطراً كبيراً على المسافرين لجهة إمكانية العدوى من كورونا في المطارات والطائرات.

 

المصدر: نواعم

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