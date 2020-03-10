living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أمين معلوف يستذكر الماضي الجميل في حلقة خاصة من ضروري نحكي

10
MARCH
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بمناسبة تكريم الأديب الكبير أمين معلوف ومنحه وساما لاستحقاق الوطني من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتهنئة الرئيس ميشال عونله، جدّد ضروري نحكي هذا الأسبوع التحية لعملاقٍ من بلاد الأرز، لمن حمل إرثنا الثقافي الى أقاصي العالم، عبر بث مقابلة حصرية عُرضت للمرة الأولى، كانت قد أجرتها الإعلامية داليا داغرمع الكبير معلوف في حزيران من العام ٢٠١٦ ضمن برنامج سطوح بيروت تقديراً لعطاءاته.


ضمت الحلقة حنين الأديب إلى الماضي الجميل في ضيعته عين القبو، مشاهد الحرب الأهلية التي أجبرته على مغادرة لبنان، وإنجازاته التي جعلت منه أديباً لبنانياً فرنسياً رائداً فرض نفسه في الأدب العالمي، وحجز لنفسه المقعد 29 في الأكاديمية الفرنسية.

لفت الأديب أمين معلوف في مستهلّ الحلقة إلى محاولاته المتكررة منذ البداية لتعريف العالم على التراث اللبناني والعربي بشكل أوسع "فهناك نقص لدى العالم عن ثقافة وتاريخ هذه المنطقة، وهناك نظرة سلبية وظالمة من العالم باتجاه المشرق المليء بالتسامح والتعايش والجمال" وهذا ما حاول معلوف أن يغيره من خلال كتاباته على مدى سنوات.

وعاد بالذاكرة إلى مدرسة عين القبو في مسقط رأسه، التي نشأ وترعره فيها، وكانت المدرسة الوحيدةالمختلطة من الجنسين يومها ما قبل الحرب العالمية الأولى، والتي لا يزال يراها دائماً بأحلامه، معلناً إيمانه بأن "المشرق لا بدّ أن يستعيد دوره ويعود للطليعة تماماً كما كان منارة للعالم".

"منذ أن فتحت عيناي على الحياة كنت أرى والدي رشدي المعلوف يكتب ومن هنا تكونت فكرة الربط بين العمل والكتابة لديّ، وكان والدي كثيراً ما يخبرني قصصاً عن تاريخ العرب القديم وعن الضيعة وأعتقد أن عشقي لكتابة القصص استلهمته من هنا".

وأضاف معلوف: "عندما كنت أعمل في صحيفة النهار وكانت أحداث حرب فييتنام من بين اهتماماتي، قررت أن أذهب وأرى عن قرب ماذا يحصل في تلك الحرب، ولا أنسى المقابلة التي أجريتها مع أنديرا غاندي في يوم 9 أو 10 نيسان من العام 1975 وعدت من بعدها إلى لبنان في 13 نيسان، وبنفس اليوم نظرنا من نافذة بيتنا أنا وزوجتي في عين الرمانة ورأينا البوسطة، وفجأة تصاعد الرصاص، وبعد دقيقة واحدة كانت الأرض مليئة بالدماء".

ويتابع في استذكار اليوم البشع من تاريخ لبنان والذي كان سبباً لاختياره طريق الهجرة: "يومها كنّا مدعوين للغداء في منزل والدي، اتصلت به وقلت له أعتقد بأن الحرب قد بدأت، فلم أفكر يوما بأنني سأترك لبنان، لكن القرار اتخذته خلال 48 ساعة عندما فكرت بمستقبل أطفالي وبلحظة رأيت نفسي خارج لبنان".

وهنا بدأت حكاية الانتماءات المتعددة، ويقول معلوف في هذا الإطار: "ليس من السهل أن يعيش الانسان انتماءات متعددة،علماً أنه قادرعلى أن ينتمي لبلدين ويكون صلة الوصل بينهما" وكتاب التائهون يعبر عن مشاعر شخص عاش فترة طويلة بين بلدين حضارتين. "وانتمائي الحقيقي هو لهذه الحضارة المشرقية التي تحتضن كل الأديان والطوائف، ولست أنا فقط من يحنّ لهذا المشرق ببداياته، بل العالم كله بحاجة له والعالم اليوم في ضياع، لديه امكانات هائلة لكن لا يعرف طريقه، فهو فقَدَ البوصلة التي تسمى المشرق".

يرى معلوف نفسه خارج أي لعبة سياسية وأي نزاع سياسي، على حدّ تعبيره، ويقول: "من حظي أن كتبي تترجم لأكثر من 50 لغة ولا قاعدة معينة اتوجه لها بكتاباتي، وبالتالي لست مضطراً لمراعاة حساسية أي قاعدة أو مسايرتها، بل أي قاعدة عليها أن تراعي وتفهم أنني كاتب ولست مُلكاً لأحد ولن أكون".

وفي الدين أكد معلوف: "لم يكن الدين يوماً المشكة بل المشكلة في استخدام الدين لغايات سياسية وغيرها، والمشكلة في أن يصبح الدين هوية بينما هو ايمان وقيم انسانية". وتابع: "لا أمارس طقوس الصلاة لكنني أشعر بالراحةعندما أدخل إلى دور العبادة، وربما العالم بحاجة الى روحانية معينة، وهذا بالتأكيد لا تُعبر عنه ممارسات دمج الدين بالهوية".

وأشار إلى أننا "نحتاج لفترة انتقالية لنستوعب كل التغييرات التي فرضتها على حياتنا التكنولوجيا ونتائجها على الانسانية، وربما لبنان أصبح لديه مناعة لأنه تأذّى كثيراً ولذلك يستطيع أن يقطّع المرحلة الصعبة... وهذا أملي".

"لديّ الشعور بأن كل ما هو بين يديّ هناك مَن منحني إياه، وكل ما كتبته بوحيٍ من أشخاص جاؤوا قبلي هم أجداد معنويون، والأدب أكثر وأكثر بدأ يتحول إلى أن يكون أدب عالمي، ومن المهم عدم حصر الأدب بثقافة وحضارة معينة، بل يجب أن يتوجه الأدب للعالم الواسع لأن كل الانسانية اليوم شعب واحد ومصيرها واحد".

وختم معلوف: "ربما رسالة لبنان للعالم... العالم كله بدأ حضارة واحدة وسينتهي حضارة واحدة" وشكر فريق العمل على الحلقة التي وصفها بـ"اللحظة الحلوة" التي أعادته لذكريات واشياء جميلة جداً.

وأكدت داغر في ختام الحلقة بدورها على أنه يمكننا أن نختصر فكر أمين معلوف بجملة مفادها أن جميعنا في عالم واحد ومصيرنا واحد، ورغم الصراعات والنزاعات لا خلاص لنا إلا أن نندمج مع هذا الآخر. وقدمت للأديب معلوف هدية من تراث جزين منالنائب زياد اسود، وهي عبارة عن سيف جزيني عبّر معلوف عن إعجابه الكبير به، ولوحة رائعة من الفنان برنارد رنّو أعادت الاديب الى الذكريات الجميلة في منزله في قريته (عين القبو) في ختام الحلقة الخاصة من ضرورينحكي.

كما يمكنكم مشاهدة الحلقة الكاملة عبر هذا الرابط:
https://youtu.be/g8ag1VjYSjw

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout