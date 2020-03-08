فيديو نانسي عجرم قبل حلقة "ذا فويس كيدز" الأخيرة.. لماذا أشعل الغضب؟

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فوشيا - لم تسلم الفنانة اللبنانية نانسي عجرم من الانتقادات التي تعرضت لها بعد تداول مقطع فيديو من كواليس برنامج "ذا فويس كيدز" قبل عرض الحلقة الأخيرة مساء السبت، كانت تتراقص فيه على أنغام الأغاني، وتم اتهام الفنانة بعدم مراعاة مشاعر أسرة القتيل محمد الموسى، وتحديدا والدته التي تسلمت جثمانه قبل يومين.

وقال متابعون إن الفيديو الذي ظهرت فيه نانسي وهي سعيدة وتضحك وترقص بين يدي مصفف الشعر بشكل لافت هو الأول الذي تبدو فيه بهذه الطريقة منذ واقعة قتل محمد الموسى داخل منزلها على يد زوجها فادي الهاشم.

وأضافوا أنه كان الأجدر بالفنانة أن لا تظهر بهذه الطريقة التي وصفوها بـ"المستفزة" لمشاعر أسرة القتيل، وكان عليها أن تبقى بعيدة عن هذه الأجواء وإن كانت المناسبة هي نهاية برنامج "ذا فويس كيدز" في موسمه الثالث.

الطرف الآخر من محبي الفنانة لم يقفوا صامتين، وطالبوا الأشخاص الذين هاجموها ألا يقحموا تفاصيل حياة الفنانة في قضية قتل الموسى، مشيرين إلى أن نجمتهم لا علاقة لها بما حصل، والموضوع بين يدي القضاء الذي سينهي الجدل في هذه المسألة.

وأوضحوا أن فنانتهم منذ الحادثة أكدت أنها تتعاطف مع أسرة القتيل وزوجته، وتمنت لو أن الواقعة لم تحدث، وأشارت إلى أنها عاشت أياما صعبة بسبب هول الصدمة التي تعرضت لها مع بناتها في منتصف الليل.

ودعا محبو الفنانة الأشخاص الذين يشاركون في كل وقت بحملة انتقادات ممنهجة ومقصودة أن يوقفوها، وألا يهاجموا الفنانة في كل صورة أو فيديو تقوم بنشره.

على الجانب الآخر، كشفت رهاب بيطار، محامية محمد الموسى، قتيل فيلا نانسى عجرم، مفاجأة بشأن فادي الهاشم، موضحة أنه سافر خارج لبنان، وهو ما يتنافى مع قرار قاضي التحقيق الذي أمر بمنعه من السفر وإخلاء سبيله رهن التحقيق وتحديد جلسة يوم 10 مارس الجاري.

ووصفت المحامية السورية ما حدث بأنه في منتهى الظلم بعد خرق القانون والسفر رغم منعه على ذمة القضية، منوهة إلى أنه بالمقارنة رفضت السلطات اللبنانية مغادرة زوجة القتيل محمد الموسى الحدود اللبنانية ومرافقة جثمان زوجها تمهيدا لدفنه بالعاصمة السورية دمشق بسبب منعها من السفر أيضا.

ونشرت رهاب بيطار، محامية قتيل فيلا الفنانة نانسي عجرم، صورا وفيديو لوصول الجثمان، ولحظة لقاء والدته بها، عبر صفحتها بموقع فيسبوك وعلقت:" لحظة لقاء الأم بفلذة كبدها.. ما أصعبها على قلب الأم".