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إصابة عارضة أزياء ومذيعة لبنانية بفيروس كورونا!

6
MARCH
2020
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أعلنت أمس إصابة عارضة الأزياء والمذيعة اللبنانية لجين عضاضة، الزوجة السابقة لرجل الأعمال السعودي الراحل وليد الجفالي، بفيروس كورونا.
 
وجاء هذا بعد عودتها إلى بلدها من بريطانيا حيث لاحظت ارتفاع درجة حرارتها وهو ما دفعها إلى الذهاب إلى مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت. وتبين بعد الفحص أنها مصابة بالعدوى ما استدعى نقلها إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي للخضوع لإجراءات الحجر.
 
وأصدرت وزارة الصحة اللبنانية على إثر هذا بياناً جاء فيه: "تعلن وزارة الصحة العامة تسجيل إصابة جديدة مثبتة بفيروس كورونا المستجد COVID-19 لسيدة لبنانية قادمة من بريطانيا. وأصبح العدد الاجمالي للمصابين ستة عشرة مصاباً".
 
كما صدر عن المستشفى تقرير أفاد بأن 19 حالة تخضع حالياً للحجر الصحي وأن عدد الحالات الإجمالي وصل إلى 16 مع الإشارة إلى ان مريضاً يعاني من حالة حرجة فيما وضع سائر المرضى مستقر ويتلقون العناية اللازمة.
 
ويذكر أن لجين تزوجت من رجل الأعمال والميلياردير الراحل في العام 2012 في حفل زفاف أسطوري أقيم في مدينة البندقية ولديهما ابنة واحدة.
 
المصدر: لها
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