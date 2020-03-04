منى أبو حمزة تكشف ما حصل معها في مكاتب الـ MEA

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توجّهت الإعلامية منى ابو حمزة أمس الثلاثاء إلى مكتب الـMEA في الجينفور لشراء تذكرة سفر إلى إحدى الدول إلا أن المفاجأة كانت أن الشركة رفضت بيع التذاكر .

وأشارت منى في تغريدة لها عبر "تويتر" أن مكاتب الشركة تلقّت أوامر بعدم الحجز للمواطنين وبإرسالهم إلى مكاتب السفريات وهو ما يشير إلى حصريّة بيع التذاكر بالدولار أو على سعر الصرف عن الصرافين .

وكتبت منى : "بعد ما وعدت MEA بالعودة إلى بيع تذاكر السفر بالعملة اللبنانية توجهنا منذ نصف ساعة إلى مكتبها في الجيفينور حيث تم إبلاغنا بأن كل مكاتب الشركة تلقت أوامر بعدم الحجز للمواطنين وبإرسالهم إلى مكاتب السفريات حيث الدفع بالدولار " .