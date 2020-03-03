بالصورة: "ولعت" بين راشيل كرم وهشام حداد!

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ردت الزميلة في قناة "الجديد" رشيل كرم على هشام حداد في تغريدةٍ جاء فيها :" في يكون رأيك أنو منو قادر(وبركي يكون رايي)بس انا ما بقدر حوّر واجتزأ شي تيصير يناسب رأيي والانكى ما ارجع انشر الكمالة

🤷🏼‍♀️ بس عموماً اذا برايك انا انشهرت ك"ناظرة" بالميدان وعتلان همّي مع الزملاء،يا خوفي وبكل محبة وانت بتعرف اني بحترمك بما انك انشهرت"يلي بضحك الناس"انو ما تنقلب الآية."

وكان حداد قد تناولها في تغريدةٍ سابقة حول فيديو المؤتمر الصحافي للرئيس دياب قال فيها:"هيدا ما بغير شي، بكمالة الفيديو بقول انو هوي ارتضى يحمل كرة النار وانو رح يعمل المستحيل لينقذ الوضع ونحنا برأينا انو منو قادر، هلقد حجما... هلق بكل محبة، انت انشهرتي انك متل الناظرة لما تنزلي تغطي ميدانيا وهيدا مهضوم وبيلبقلك ،بس بشرفك ما تعملي ناظرة عزملائك بصير زايد عن حدو."