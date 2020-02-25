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"كورونا" يحتجز توم كروز

25
FEBRUARY
2020
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أدى تفشي فيروس "كورونا" المستجد إلى إيقاف تصوير أحدث أجزاء فيلم "المهمة المستحيلة"، "ميشن إمبوسيبل 7"، واحتجاز نجم الفيلم توم كروز في قصر بمدينة البندقة شمالي إيطاليا.
 
 
وأعلنت الشركة المنتجة للفيلم "ستوديوهات باراماونت"، أنه تم وقف إنتاج وتصوير أحدث أفلام سلسلة "ميشن إمبوسيبل" في إيطاليا بعد تفشي فيروس كورونا في البلاد، وحظر التجمعات الكبيرة في المنطقة من أجل وقف انتشار المرض.
 
وأشار ناطق باسم الشركة المنتجة إلى أنه "حرصا على سلامة الممثلين وفرق العمل وأمنهم، ومع الجهود التي تبذلها سلطات البندقية للحد من التجمعات لمواجهة فيروس كورونا الجديد، قررنا إجراء تعديلات على برنامج التصوير في مدينة البندقية الذي كان مقررا لثلاثة أسابيع"، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".
 
وبينما نقلت الوكالة عن المتحدث باسم "باراماونت" أن توم كروز لم يصل إلى إيطاليا، قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير خاص إن النجم الهوليوودي يتحصن في "قصر غريتي"، من فئة 5 نجوم، في مدينة البندقية.
 
وأشارت الصحيفة إلى أنه تم إجبار كروز، الذي وصل إلى البندقية في العشرين من فبراير الجاري، على البقاء في الفندق حتى الأول من مارس المقبل بانتظار قرار بشأن المشروع.
 
وفي حين تم تحديد بدء عرض الفيلم في صالات العرض في 23 يوليو 2021، فإنه من المتوقع أن يتأخر العرض إلى وقت لاحق من جراء إيقاف التصوير.
 
وسجلت حتى الآن نحو من 220 إصابة، بالإضافة إلى 7 حالات وفاة بفيروس كورونا الجديد في إيطاليا، التي أصبحت أول بلد في أوروبا يفرض حظرا صحيا على عشرات البلدات في شمال البلاد.
 
وبهذا العدد من الإصابات، سجلت إيطاليا رابع أكبر عدد من الإصابات بالفيروس القاتل، بعد كل من الصين واليابان وكوريا الجنوبية.
 
وبالإضافة إلى وقف تصوير فيلم "المهمة المستحيلة 7"، أثر تفشي الفيروس في إيطاليا على أحداث عدة مثل كرنفال البندقية وأسبوع عروض الازياء في ميلانو ومباريات كرة القدم بالدوري المحلي.
 
 
 
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