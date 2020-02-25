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تطورات مفاجئة في تقرير الطب الشرعي النهائي لجثة سارق منزل نانسي عجرم

25
FEBRUARY
2020
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كشف الحقوقي السوري دكتور رامي هندي المتابع لتفاصيل قضية نانسي عجرم عن تقرير الطب الشرعي النهائي لسارق بيت الفنانة اللبنانية والذي قتل على يد زوجها الدكتور فادي الهاشم وقال أنه تم تسليم الطب الشرعي بواسطة المحاميين وائل شريف ورهاب بيطار.


وأشار رامي في فيديو فسر فيه وجهة نظره عبر قناته الخاصة على يوتيوب أنه تم تحويل الطلقات إلى الأدلة الجنائية لمعرفة نوع الرصاص وان كان مصدرها من نفس المسدس الذي استخدمه فادي الهاشم مشيرا الى أنه تم تحديد اتجاه الطلقات على عكس التقرير السابق مع وجود رصاصات "وشم" اطلقت عن قرب اضافة الى وجود طلقة في الرأس لم تذكر في التقرير السابق. وتابع قائلا ان القاضي نقولا منصور أمر بتسليم الجثة لأهل القتيل لدفنه في مسقط رأسه في سوريا.

 

وكانت المحامية رهاب ضاهر قد اكدت تسليم الجثة لاصحابها على حسابها : "تم موافقة قاضي التحقيق الأول بجبل لبنان على تسليم الجثة بناء على طلبنا وبعد انتهاء الإجراءات القانونية المتعلقة بهذا الشأن بحيث أنجزت اللجنة الطبية تقريرها بعد الكشف على الجثة وسلمته إلى دائرة قاضي التحقيق ".

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