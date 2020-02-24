دانييلا رحمة تبكي على الهواء.. لقاء مؤثر مع أبويها

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حلت الفنانة دانييلا رحمة ضيفة على برنامج "غدا أجمل" الذي تقدمه مهيرة عبد العزيز عبر شاشة MBC، وكشفت أنها بسبب انشغالها في تصوير أعمالها الفنية لم تتمكن من رؤية أبويها منذ فترة نظرا لعيشهما في استراليا.

وخلال الحلقة تفاجئت رحمة بوجود والدها ووالدتها داخل الاستديو، وقامت بنشر الفيديو عبر حسابها على "إنستغرام": "ما بتذكر شو حسيت بأول لحظة اللي شفت فيها بيّي وإمي قدامي.. كنت فعلاً بحاجتن بهالفترة من ضغط التصوير والتعب.. كانت أحلى مفاجأة من فريق البرنامج ... شكراً لكل فريق العمل في mbc1".

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