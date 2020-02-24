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بديع ابو شقرا لNEXT OTV: -عبالي كون تيم حسن

24
FEBRUARY
2020
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حل الممثل اللبناني  بديع ابو شقرا  ضيفا  على برنامج "NEXT عبر قناة OTV مع الإعلامي سيرج أسمر وزميلته ربى الفرن
 
لم يخف بديع ابو شقرا يوما ما آراءه السياسية فقد اكد ان الفن و الوضع العام في البلد لا يختلفان عن بعضهما.. مشيراً بأنه كان ناشطاً  من عمر ال١٧ سنة في الحزب الشيوعي..
 
بما يخص الجرأة في الادوار التمثيلية، قال الجرأة لا تعني التعري و القبلة.. انما هي "الفكر" ، والفكر يخيف السلطات و المجتمعات المتخلفة.
 
في سياق آخر تطرق بديع الى مسألة الدخلاء على مهنة  التمثيل مشيراً الى ان التلفزيون هو 
‏show
‏business   
 
ويعتمد على هذه التركيبة و لكن في المقابل هناك قانون النقابة التي تسعى لاقراره و ينص على "كل عمل فني في البلد يُفرض فيه على المنتج ١٠٪؜ من خارج نقابة الممثلين فقط لا غير..
 
و في الموضوع الذي اثار جدلاً كبيراً في الفترة الاخيرة عن الممثلة باميلا الكيك وعن الممثلات اللبنانيات فقال بديع : لا يمكن ان اطلق احكام على الشخص اذا كان ممثل ام لا ، بل نطلق احكام على العمل اذا نجح فيه الممثل بالدور او بالفشل. و اضاف بديع، في بعض الاحيان اعتماد المظهر الخارجي في الاعمال الفنية هو غير صحي و يؤذي بالمقابل اصالة الفنان و تعبه .
 
و من جهة اخرى تحدث عن الممثلة نادين نسيب نجيم فأكد انها الاولى في ال show buisness اما عن اداؤها فقال : مرات بكون ناجح و مرات بكون مش ناجح ."
 
و في سؤال حول رايه بتغريدة الممثل يوسف الخال عن لا كرامة للمثل اللبناني في ارضه فوافقه الراي مضيفاً :لا كرامة للبناني على ارضه ملقياً اللّوم على الجهات المختصة .
 
في فقرة ١٠/١٠ بين "راجع على كندا ، سرقولي دوري ، رح وقف تمثيل ، استبعدوني فقد قال  بديع ممكن وقف التمثيل و كل ممثل في حالته النفسية تراوده  هذه الفكرة. 
واختار ان يطل على السجادة الحمراء ڤيڤيان انطونيوس بين كارين رزق الله و ماغي بوغصن و فيفيان انطونيوس وعبّر عن حبه واشتياقه لها..
 
وفي سؤال ثالث  حول من تختار من بين سمير سفير  ، سهى قيقانو ومروان حداد   لقضاء 24 ساعة من الوقت، إختار ابو شقرا مروان حداد 
 
 
اما في فقرة ايه او لا فطرح على بديع اسئلة عدة منها 
- هل الممثل السوري هو الاول عربيا : كلا 
- هل تتقاضى 1000$ على الحلقة : امتنع عن الاجابة 
- هل انت الانجح مع كارين رزقاالله :نعم 
- الممثل يورغو شلهوب اهم منك : نعم 
- الثورة ما بتصير عالاتيكيت ..ثورة فيها دم : نعم 
 
في فقرة التحدّي،طلب من بديع قراءة الفنجان الذي شربت منه سيرين عبد النور فقال لها: هناك طريق طويل و لكن في نهاية المطاف فرحة واضاف ان في قلب الفنجان يوجد حية سمراء تنظر لها و يحيطها بياضا فيه بعض الغيرة و الحقد 
 
و توقع للوزير السابق وئام وهاب حرب مع  القضاة.. 
 و في سؤال ما قبل الاخير اختار ان يكون تيم حسن لو لم يكن بديع ابو شقرا
 
وفي ختام الحلقة  بين أن يملك  معمل دهان في كندا أو يترأس الحزب الديمقراطي او تحقيق بنود صفقة القرن ، إختار بديع  أن يكون له معمل دهان  ، فيما أشار الى أنه لا  يتفق مع مبادئ الحزب الديمقراطي  و خاتما بالقول صفقة القرن : بتقطع على جثتنا بحسب قوله  . 
 
يذكر أن برنامج Next يعرض من الإثنين إلى الجمعة مباشرة على محطة OTV عند الساعة 6:45 مساء، ويستضيف أهم الفنانين والممثلين والإعلاميين.
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