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الملكة ليتيزيا بفستان ارتدته العام الماضي.. كم تبلغ قيمته؟

22
FEBRUARY
2020
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فوشيا - تألقت الملكة ليتيزيا، ملكة إسبانيا بفستان من الورود الذي ارتدته العام الماضي أثناء ظهورها في قصر لازارزويلا في مدريد مقر الإقامة الرسمي لملك إسبانيا.
 
وارتدت الملكة ليتيزيا، 47 عاما، فستانا من الأزهار من العلامة التجارية المفضلة لها "هوجو بوس"، وارتدته لأول مرة في نوفمبر 2019.
 
وكانت ليتيزيا تستضيف أعضاء مؤسسة TEAF الخيرية التي تقدم الدعم للعائلات المتأثرة بمتلازمة الكحول الجنينية، وهي تشوهات جسدية واضطرابات عقلية تحدث للجنين بسبب المستويات العالية من استهلاك الكحول خلال فترة الحمل.
 
واستمعت ليتيزيا باهتمام إلى شهادات أعضاء الجمعية الخيرية وبعض الأطفال الذين عاشوا مع هذه الحالة.
 
وتألقت الملكة الإسبانية بالزي المعاد تدويره بقيمة 646 دولارا، وأكملت الملكة إطلالاتها بزوج من كعوب جلد المارون ومجوهرات بسيطة، حيث لم ترتدِ سوى أزواج من الأقراط الذهبية الفريدة.
 
ووضعت القليل من الماكياج مع لمسة بسيطة من الماسكارا وظلال العيون البنية، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
 
وناقشت ليتيزيا متلازمة الكحول الجنينية وانعكاساتها على حياة من يعانون منها، وتهدف الجمعية إلى رفع مستوى الوعي حول الحالة، وتحسين نوعية حياة أولئك الذين يعيشون مع المتلازمة وكذلك تسليط الضوء على "التنوع المعرفي" بين الأطفال، حيث يمكن أن يؤثر استهلاك الكحول أثناء الحمل بطريقة خطيرة على نمو الطفل، وخاصة العمود الفقري والدماغ.
 
ويعتقد أن الكحول ضار بشكل خاص بالأجنة في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، وفي بعض الحالات يمكن أن يؤدي إلى الإجهاض، سيظهر للطفل أثناء الحمل عدة أعراض، يمكن أن تشمل ضعف النمو والشلل الدماغي المحتمل - وهي مشكلة في أجزاء الدماغ المسؤولة عن التحكم في العضلات، والتي تؤثر على اضطرابات التعلم في الحركة والتنسيق.
 
كما يمكن أن يسبب مشاكل في التفكير والكلام والمهارات الاجتماعية أو الذاكرة وكذلك الظروف السلوكية مثل مرض التوحد.
 
والملكة ليتيزيا، هي زوجة الملك الإسباني فيليبي السادس، وكانت تعمل صحفية قبل زواجها، بعد أن حصلت على شهادة البكالوريوس ودرجة الليسانس في الصحافة من "جامعة كومبلوتنس" في مدريد، وعملت في عدة صحف ثم في وكالة الأنباء الإسبانية "إفي" وصحيفة "سيغلو" بالمكسيك وقناة "بلومبيرغ" في نسختها الإسبانية، ثم انتقلت إلى قناة "سي إن إن بلس" الإسبانية.
 
وتزوجت مرتين، الأولى كانت عام 1998 بعد خطوبة استمرت عشر سنوات، وانفصلت عام 1999، وفي 1 نوفمبر 2003 أعلن عن خطوبتها من ملك إسبانيا وتم الزواج في 22 مايو 2004، وأنجبا بعد زواجهما ابنتين.
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