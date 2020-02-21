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بعد أقل من عام على زواجها .. وفاة إعلامية شابة بشكل مفاجئ

21
FEBRUARY
2020
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فجع الوسط الإعلامي السوداني بوفاة الإعلامية الثلاثينية رتاج آغا العاملة في قناة "النيل الأزرق".


وسارع زملاؤها إلى نعيها معربين عن صدمتهم الشديدة وعن حزنهم لما حدث، مع الإشارة إلى أنها أصيبت بهبوط حاد في الدورة الدموية وفارقت الحياة بعدما تم نقلها إلى أحد مستشفيات العاصمة السودانية الخرطوم.


وهي عرفت من خلال تقديم عدد من البرامج منها "ما في مشكلة" الذي حقق نسبة مشاهدة عالية. ويذكر أن الوفاة وقعت بعد مرور أقل من عام على زواجها الذي احتفلت به بطريقة مميزة جداً في نيسان 2019.

 

وذكرت مواقع إخبارية سودانية أنها خضعت في وقت سابق لعملية جراحية في القاهرة من دون أن تكشف أي تفاصيل عنها.


كما تمت مهاجمتها بسبب ما نقل عن لسانها من إهانات للمحتجين الذين خرجوا إلى الشوارع في بلدها. وردت على ذلك بالقول: "هل يعقل والبلاد تمر بمثل هذه الظروف الصعبة أن أتلفظ بهذه الكلمة؟ فأنا لم أكن لأفعل هذا وإن كانت الأوضاع هادئة".

 

المصدر: لها

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