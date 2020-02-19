living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هشام حداد إلى قناة سورية .. هل ترك الـ LBCI؟!

19
FEBRUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يستعد الإعلامي والممثل الكوميدي هشام حداد، لبدء تجربته الأولى على قناة "لنا" السورية، في برنامج كوميدي، لن يتضارب مع برنامج "لهون وبس" الذي يقدّمه عبر شاشة الـ LBCI.

 

التلفزيون الذي أفسح المجال أمام الكثير من المذيعين اللبنانيين لتقديم برامج، من رابعة الزيات إلى تمام بليق وطوني بارود، وقّع مع حداد عقداً لتقديم برنامجٍ كوميدي من 30 حلقة.

 

إسم البرنامج لم يحسم بعد، وهو عبارة عن عدّة فقرات يجمع بينها الكوميديا والمرح، من ستاند آب كوميدي يتناول فيه الأوضاع السورية والعربية بطريقة كوميدية، إلى استقبال ضيوف سوريين وعرب من ممثلين ومطربين، مع حوارات يغلب عليها الطابع المرح، وتتضمّن ألعاباً ومواقف مضحكة، كما تتضمّن "سكيتش" بين هشام والضيف، يتمّ تصويره بين الاستديو وخارجه، مع كتّاب كوميديين سوريين أشرفوا على كتابة السكيتش.

 

ويقدّم البرنامج فرصة للمواهب السوريّة الطّامحة إلى تقديم برنامج، سواء أكانت خريجة إعلام أو لم تكن، من خلال آخر دقائق في البرنامج، حيث تجلس الموهبة مكان المقدّم، في فقرة تختار هي مضمونها، ليكون الحكم هو الجمهور نفسه الذي سيصوّت من خلال صفحة المحطّة على الفايسبوك للموهبة الأفضل، وستقوم المحطّة بإعداد برنامج خاص بالفائز، وقد يكون هناك فائزان بدلاً من فائزٍ واحد.

 

البرنامج سينطلق في الأسبوع الثاني من شهر آذار المقبل، وسيكمل في شهر رمضان المبارك، لتستمر عروضه حتّى موسم الصيف.


وانطلقت برومو البرنامج وفيها يجلس هشام بين مجموعة من أصدقائه وهو يلعب الطاولة، معلناً عن إستعداده للسفر إلى الشام ليشتري بطاقة سفر إلى سوريا ويدفع سعرها بالعملة السورية وينطلق نحو الباص.

 

يذكر أنّ المحطّة تقوم اليوم بدراسة مزاج الشارع العربي، لتكون برامجها موجّهة إلى الجمهور العربي ككل، لا إلى الجمهور السوري فحسب.

 

المصدر: سيدتي

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout