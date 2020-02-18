living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إليسا تبكي بسبب هذه الأغنية وتبارك لرامي جمال

18
FEBRUARY
2020
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشفت الفنانة اللبنانية إليسا عن أغنية من ألبومها الجديد أبكتها أثناء تسجيلها في الاستوديو اليوم وعبّرت عن الإحساس الغريب في هذه الأغنية الذي يجمع بين الكلمات واللحن. وكتبت إليسا عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلة: "اليوم بكيت أنا وعم سجّل الغنية. رح إكشف عنوانا لأنو صار معروف وهوي قهوة الماضي. ما فيي أوصف هالإحساس اللي جامع أجمل كلام من سهام الشعشاع مع لحن محمد رحيم اللي حافظلي صوتي بتفاصيلو. كتير متشوقة تسمعو العنية.

من جانب آخر باركت الفنانة إليسا نجاح ألبوم الفنان المصري رامي جمال بعد أيام قليلة من إطلاق ألبومه الجديد وعبرت عن سعادتها بالتعامل معه في ألبومها الجديد وهنأته عبر صفحتها قائلة: "ألف مبروك إلك ولكل محبي الفن بألبومك الجديد يا رامي. إحساسك وصوتك وموسيقتك رائعين وبيشرفني إنو هالسنة كمان رح تكون معي بألبومي. كل التوفيق والحب".

وبدوره ردّ رامي جمال على تعليق إليسا بالقول: "الله يباركلي فيكي وف ذوقك وانا اللي بتشرف بالشغل معاكي علشان انتي مفيش في حلاوه إحساسك شكرا جدا يا ام قلب دهب".

المصدر: elfann

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout