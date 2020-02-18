الزميلة نعمة في قناة الجزيرة ..وماذا قالت الشيخة موزة في "اسكال "!

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تتابع الزميلة ريميال نعمة جولتها في الدوحة قطر حيث تضيء على الحضور اللبناني هناك بمحتلف اشكاله كما تضيء على جوانب مختلفة من العلاقات اللبنانية- القطرية ضمن حلقة اخرى من برنامج " إسكال /لبنان بالدني "

وكانت الزميلة نعمة قد قامت بزيارة وجولة في محطة الجزيرة القطرية، اطلت من خلالها على تجارب اللبنانيين من الاعلاميين الذين عملوا في القناة

وفي الحلقة تقرير خاص عن الشيخة موزة بنت ناصر المسند والدة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وجهودها في تطوير منظومة التعليم في مؤسسة قطر للتربية والتعليم وتنمية المجتمع والتي استقدمت الكثير من الاساتذة الجامعيين من لبنان

تعرض الحلقة مساء الاربعاء 9:30 مساء بتوقيت بيروت عبر محطة ال "OTV" وتعاد في اوقات مختلفة تتناسب مع توقيت اللبنانيين في دول الانتشار