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راغب علامة في موقف صريح من حادثة منزل نانسي عجرم... "أتعاطف مع أولاد القتيل"

18
FEBRUARY
2020
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لها - كرر الفنان اللبناني راغب علامة إعلان موقفه من قضية قتيل منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم. وقال في لقاء أجري معه على شاشة قناة "العربية" وتناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" إن تصرف زوج نانسي عجرم كان رد فعل طبيعياً.
 
وأضاف أننا نعيش في زمن مواقع التواصل التي تشهد حالة من الفوضى وتشبه جريدة الحائط حيث يمكن اي شخص أن يكتب ما يريد.
 
ولفت إلى أنه يعلن موقفه إلى جانب الفنانة وزوجها الطبيب فادي الهاشم معرباً عن تعاطفه معهما. ولم يتردد في المقابل في إعلان تعاطفه مع أطفال القتيل لأنهم لا يتحملون وزر الواقعة خصوصاً أنهم سيكبرون ويعلمون أن والدهم قتل أمام أطفال آخرين.
 
وأحدث الفيديو المقتطع من اللقاء ضجة كبيرة في أوساط متابعي تلك الحسابات ودار بينهم على إثر ذلك جدل أظهروا من خلاله آراءهم المختلفة والمتناقضة أحياناً حول الحادثة.
 
ويشار إلى أن راغب كان أعلن موقفه فور انتشار خبر الحادثة وذلك من خلال تغريدة نشرها على حسابه على "تويتر" حيث كتب: "الحمدلله على سلامة الفنانة الصديقة نانسي عجرم وعائلتها من هذا الاعتداء على منزلها. الدولة اللبنانية مطالبة بالدفاع عن نانسي وعن غيرها من فنانين سفراء حقيقيين اسعدوا الانسان والوطن. حسنا فعل د. فادي بالدفاع عن عائلته. من واجب المسؤولين الاستشراس في الوقوف أمام نانسي وعائلتها".
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