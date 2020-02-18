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نادين نجيم غاضبة: يا عيب الشوم!

18
FEBRUARY
2020
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ردت الممثلة نادين نسيب نجيم على تصريح نُسب اليها حول رأيها بالممثلة السورية كاريس بشار، وعبّرت عن استيائها وغضبها من ناشري الشائعة.

 

وعلقت نادين على خبر نقل على لسانها مفاده أنها لا تعتبر كاريس بشار ممثلة من الصف الأول، وهو ما دفعها لنشره عبر صفحتها على "إنستغرام"، وكتبت: "يا عيب الشوم.. لهون وصل فيكم الحقد والكره انكم تنشروا عن لساني تصريحات انا مش قايلتها، وأصلا مش أسلوبي".

 

وهددت نادين نجيم ناشري الخبر برفع دعوى قضائية ضدهم، وعلقت: "لأنه للصبر حدود".

 

وتابعت نادين في منشورها: "عم تكذبوا عن لساني وبكل ثقة كمان، وناشرين هالكلام على كل الصفحات وبكل ثقة".

 

وتساءلت نادين نجيم عن مصدر التصريح المنشور عبر منصات التواصل الاجتماعي، واتهمتهم بالكذب، وقالت: "على شو كل هل الشي لانه عم بشتغل ولانه السوريين بحبوني وبحبهم؟ بعد في شي حدا ما راشقني بحجارة؟ بعد في شي حدا ما كذب عن لساني؟ شو عم بصير شو هل الشر كله حواليي عنجد كتير مصدومة!".

 

وختمت نادين كلامها قائلة: "كاريس بشار وجميع زملائي النجوم بحترمهم وما بحكي عن حدا ولا بعطي رايي بحدا! ويلي عم يقول انا قلت هيك يتفضل يفرجينا التصريح أو يسكت للأبد ويعتذر ".

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