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صديق "المذيعة المنتحرة" يعلق على الحادث المأساوي.. وهذا ما كشفه

16
FEBRUARY
2020
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في أول تعليق على الوفاة المأساوية للمذيعة والممثلة البريطانية الشهيرة كارولاين فلاك، قال صديقها لاعب التنس لويس بورتون إنه "يشعر بألم كبير".
 
 
والسبت انتحرت كارولاين صاحبة الـ40 عاما، في حادث أثار الجدل في بريطانيا، لا سيما أنه يأتي في ظل توتر علاقتها بصديقها.
 
وكتب بورتون على حسابه بموقع "إنستغرام" صباح الأحد، تعليقا على الحادث المأساوي: "قلبي مكسور. كان بيننا شيء خاص. الكلام تضيع مني. أنا متألم بشدة وأفتقدك. أعرف أنك كنت تشعرين معي بالأمان كما قلتي دائما".
 
وأضاف لاعب التنس: "لا أفكر بأي شيء آخر عندما أكون معكِ، ولم يكن مسموحا لي بأن أكون هناك هذه المرة (في إشارة إلى عدم وجوده معها وقت الانتحار على ما يبدو)".
 
وتابع: "سأكون صوتك يا حبيبتي. أعدك بأن أسأل كل الأسئلة التي أردتي توجيهها وسأحصل على كل الإجابات. لا شيء سيعيدك لكنني سأحاول أن أجعلكِ فخورة كل يوم. أحبك من كل قلبي".
 
ونشر بورتون صورة له مع كارولاين، مرفقة بكلماته المؤثرة.
 
والسبت انتحرت مقدمة البرامج الشهيرة عن عمر 40 عاما، بعد يوم من عيد الحب الذي ساده التوتر مع صديقها، وقبل أيام من موعد جلسة محاكمتها بتهمة الاعتداء عليه.
 
وعثر على جثة "المذيعة الفاتنة" في منزلها بالعاصمة لندن، السبت، بعد يوم من محاولة بورتون التواصل معها.
 
وكانت قاضية قد أصدرت أمرا يمنع فلاك من التواصل مع صديقها قبل المحاكمة، التي كان من المفترض أن تبدأ جلساتها في الرابع من مارس.
 
ونشرت عائلة كارولاين فلاك بيانا قالت فيه: "نستيطع أن نؤكد أن كارولاين فارقت الحياة اليوم، 15 فبراير. نود أن نطلب من الصحافة أن تحترم خصوصية العائلة في هذا الوقت الصعب، ونسألكم عدم التواصل معنا أو تصويرنا".
 
وكانت مشكلات فلاك مع صديقها (27 عاما) قد تصاعدت في ديسمبر الماضي، بعد أن تم اعتقالها نتيجة اعتدائها عليه بمصباح داخل منزلهما.
 
وقالت المدعية كيتي ويس، إن الشرطة عثرت على كارولاين وصديقها ملطخين بالدماء، مشيرة إلى أن المذيعة اعتدت عليه خلال نومه، وكسرت كأسا مما تسبب في إصابتها أيضا.
 
من جانبه، لم يدعم بورتون تصريحات المدعية، لكن القاضية منعتها من التواصل معه لحين موعد المحاكمة.
 
وفي عيد الحب، نشر بورتون صورة تجمعه بكارولاين وعلق عليها بالقول: "عيد حب سعيد"، لتقوم هي بنشر صورة لها مع كلب، وذلك قبل يوم من إقدامها على الانتحار.
 
 
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