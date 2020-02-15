نجمٌ لبناني جديد في سماء " the voice" فرنسا ؟

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يشارك اللبناني إينزو صبّاغ في الموسم التاسع من "ذا فويس" في فرنسا ضمن مرحلة "الصوت وبس".

ونشر صبّاغ عبر صفحته في موقع "فايسبوك"، منشوراً كتب فيه: "بعد أشهرٍ من الانتظار، تابعوني نهار السبت على شاشة "TF1" وانتظروا ما كنت احضّر له طوال هذه الفترة". وتضمّ لجنة تحكيم "ذا فويس" ألمع نجوم فرنسا، لارا فابيان، مارك لافوين، أمال بنيت وباسكال أوبيسبو، كما وستنطلق الحلقة، اليوم السبت، في تمام الساعة العاشرة مساءً في توقيت بيروت على شاشة "TF1".



وكان نجوم لبنانيون قد برزوا على مسرح " the voice" فرنسا منهم انطوني توما وآلين لحود، هبة طوجي ومارك حاتم .