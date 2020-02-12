شربل خليل: من سرق الثروة يتساوى مع من سرق الثورة.. ثقوا بالرئيس!

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غرد المخرج الكوميدي شربل خليل عبر حسابه على التويتر قائلاً: “بالأمس خذل اللبناني الصادق #قواد_الثورة ولم يستجب لدعواتهم. من مئات الألوف انحدر العدد الى المئات فقط لأنه فقد الثقة بهم بسرعة قياسية. الدعوة اليوم “للصادقين” من اللبنانيين أن يعيدوا ثقتهم بالرئيس عون الذي نجح المتآمرون والفاسدون بتشويه صورته عند البعض. المرحلة مصيرية”.

وأضاف خليل: “والمواطن المسؤول عليه أن يدعم رئيسا حرا لا شبهة فساد عليه بوجه كل الزعران قدامى وجدد. من سرق الثروة يتساوى مع من سرق الثورة. ثقوا بالرئيس لأن لبنان إذا سقط اليوم فلا قيامة له في المدى المنظور. للأوادم في الثورة: راجعوا خياراتكم. تحية”.