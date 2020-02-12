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بالصور: "ولعت" بين ديما صادق وحسين خريس!

12
FEBRUARY
2020
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تبادل الاعلاميان ديما صادق وحسين خريس الإتهامات عبر تويتر بعد إعلان صادق عن الوثائقي الذي نفذته في منطقة “خندق الغميق” الأمر الذي إستفز خريس ورد عليها بشكل قاس متهماً إياها بخيانة الأمانة المهنية وبتحريف المقابلة التي اجرتها مع ابو الظلام (محمد خريس).

فما كان من صادق إلا أن ردت بتغريدة جاء فيها : ” حسين خريس يتهمني بتحريف مقابلة ابو الظلام.ويتحداني بنشر المقابلة كاملة.افهم ان يدب الهلع أمام هكذا تصريحات .الف طلب متل هل طلب.غدا على اليوتيوب الخاص بي ستُنشر المقابلة كاملة وسنرى عن اَي تحريف يتكلم.وإذا استمر خريس بتصرفه الغريب سأضطر ان اكشف عن موقف ابو الظلام نفسه من المقابلة “.

وكان خريس قد نشر عبر حسابه في تويتر : ” لقد ندمت ندمًا كبيرًا على إدخالي إياك لمقابلة عمي أبو الظلام لقد وثقت بك وغدرتِ بي. لديّ ما يثبت أنك كنت تريدين إشراكي برؤية التقرير قبل عرضه وطبعًا خنتِ الأمانة “.

وكان مراسل “تلفزيون العربي” حسين خريس قد أدخل الإعلامية ديما صادق الى منطقة خندق الغميق بطريقة مخفية حيث كانت تجلس خلفه على دراجة نارية واضعة اللثام على وجهها .

بعد وصولهما توجها الى مكتب اللبناني السيد محمد خريس ( عم المراسل حسين خريس) و هو من فعاليات خندق الغميق, بعد أن قابلته, قامت بجولة في الخندق برفقته للتعرف على المنطقة والنية من هذه الزيارة هي لإصلاح موقفها من اهل الخندق, وبعد ذلك غادرت عند الساعة ١٢:٢٠ تقريبا.

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