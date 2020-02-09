بالصورة - تعرف على خطيب ملكة جمال لبنان مايا رعيدي

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بعدما شوّقت متابعيه بوجود شخص جديد دخل الى حياتها نشرت ملكة جمال لبنان لعام 2019 مايا رعيدي، صورة شاب وأعلنته خطيباً لها اليوم عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وسبق أن نشرت مايا صورة وهي تمسك بيده وترتدي خاتم الخطوبة، من دون أن تكشف عن هويته، وعلّقت: "خطبت حب حياتي أنت هو الشخص".

يُذكر أن مايا كانت قد أوضحت حقيقة تجسيدها شخصية ملكة جمال لبنان السابقة جورجينا رزق في مسلسل تلفزيوني، وقالت في مقابلة مع موقع "الفن": "بصراحة لست مشاركة بأي مسلسل وليس لدي أي دور ولا موعد تصوير، وتفاجأت بانتشار هذا الخبر".

(موقع الفن)