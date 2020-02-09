living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حسم جدل سبب وجود نوال الزغبي في جدة بعدما حيرت الجمهور!

9
FEBRUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
فوشيا - تواجدت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي في مدينة جدة بالسعودية وتحديدا في منطقة البلد (سوق قابل)، حيث ظهرت نوال وهي تقوم بتصوير برنامج "كاربول كاريوكي" Carpool Karaoke الذي يقدمه الإعلامي السعودي هشام الهويش.
 
ونشر هويش صورة تجمعه بنجم الحلقة القادمة، وهي نوال الزغبي، التي ظهرت بجانبه في السيارة التي يذيع من خلالها الحلقة، تلتقط معه السيلفي.
 
وعلق هشام: "مع نوال الزغبي في كاربول كاريوكي حلقة نار.. قريبا".
 
وتداول متابعون عبر مواقع "تويتر" لقطات من كواليس الحلقة، حيث ظهرت بلباس كلاسيكي، ترتدي قميصا من الجلد الأسود، وبنطلون جينز في شارع "قابل" القديم في جدة.
 
وبعد الانتهاء من تصوير المشهد استوقف أحد أعضاء فريق العمل، الفنانة ليحدثها عن بعض الأمور المتعلقة بحركة سيرها خلال التصوير، فيما بدت عليها علامات الاستحسان.
 
واعتقد كثير من المتابعين أن هذه اللقطات من تصوير فيديو كليب أغنية الفنانة التي تحمل عنوان "القوية"، ليتضح فيما بعد أنها من كواليس تصوير البرنامج، كما أن الإعلامي السعودي أكد الأمر بنفسه عندما نشر صورة من داخل السيارة برفقة نوال الزغبي.
 
يذكر أن الزغبي تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة "القوية" قبيل اقتراب عيد الحب والتي شوقت سابقا جمهورها قبل طرحها.
 
وعلقت: "كل جرح وأنا بخير تنعاد عليك المواجع ما فيي قلك غير قلبي اللي حبك مش راجع".
 
وشاركت النجمة نوال الزغبى، في حفلات السعودية مؤخرا، حيث أحيت حفلا ناجحا في المملكة ضمن موسم الرياض الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه، بحضور حوالي الـ 7 آلاف من المحبين السعوديين والخليجيين الذين تجمهروا على مسرح "أبو بكر سالم" ورددوا معها أجمل الأغنيات.
 
كما شاركت في احتفالات عيد الفطر بالسعودية وهي الحفلة الأولى لها، وعبرت حينها عن فرحتها بإحياء هذه الحفلة، من خلال صورة نشرتها على صفحتها الرسمية على إنستغرام وعلقت: "كانت واحدة من أجمل حفلاتي... الحفل الأول بالسعودية مع أقوى جمهور... أنتم جوه قلبي".
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout