living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

محمد صلاح يرزق بطفلته الثانية.. ويختار لها هذا الاسم!

9
FEBRUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
فوشيا - رزق نجم ليفربول ولاعب المنتخب المصري محمد صلاح بطفلته الثانية؛ إذ وضعت زوجته ماغي مولودتها في أحد مستشفيات بريطانيا.
 
وبحسب الأخبار الواردة فإن محمد صلاح استقبل مولودته والتي اطلق عليها اسم "كيان" صباح اليوم السبت في أحد المستشفيات بعد أن اضطر لقضاء إجازته التي حصل عليها خلال الأيام القليلة الماضية، في بريطانيا بدلا من قضائها في مصر، نتيجة احتمال ولادة زوجته في أي لحظة.
 
وأفادت التقارير الإخبارية بأن حالةً من الفرحة سيطرت على أسرة صلاح بقريته نجريج مركز بسيون بمحافظة الغربية، بعد أن اتصل اللاعب بوالده ووالدته وأسرة زوجته ليزف إليهم الخبر السعيد بوضع زوجته ماغى طفلتهما الثانية، وأنه من المقرر أن يعود صلاح وزوجته وابنتاه إلى مصر للاحتفال بالمولودة الجديدة أواخر شهر مارس/آذار بحسب ما صرحت به عائلته.
 
كما كشفت بعض المصادر أن والدة وأخت زوجة محمد صلاح موجودتان الآن معها في إنجلترا، للاعتناء بها وبالطفلة الجديدة.
 
وولدت الطفلة الثانية لصلاح في مدينة ليفربول، بعد أن كانت ابنته الأولى "مكة" قد ولدت في العاصمة لندن عام 2014، حيث كان والدها وقتها لاعبا في تشيلسي.
 
فيما أشارت التقارير إلى أنه من المرجح أن تحصل المولودة الجديدة على الجنسية البريطانية، حيث يحمل صلاح الإقامة الدائمة، كما أنها ولدت على الأراضي البريطانية، ووفقا للقوانين البريطانية فإن الحصول على الجنسية لا يعنى إسقاط جنسية البلد الأصلي؛ إذ سيكون متاحا لكيان صلاح امتلاك الجنسيتين المصرية والبريطانية.
 
يذكر أن صلاح نشر، مساء الخميس، عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، صورة له في "الجيم"، وكتب: "عدت من إجازة لم أذهب إليها"؛ وهو ما جعل بعض الجمهور يتوقع انتظاره لخبر سعيد، وأنه يقف إلى جانب زوجته التي تتحضر للولادة.
 
 
وكان آخر ظهور لزوجة محمد صلاح يوم الاحتفال برأس السنة الميلادية؛ إذ ظهرت في صورة نشرها اللاعب على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، وحينها قيل إن زوجة اللاعب المصري تستعد للولادة يوم الاثنين الموافق الـ 10 من فبراير، وأن الطبيب أخبرها مسبقا بحملها أنثى، فيما أشيع حينها بأن صلاح ترك قرار تسمية المولودة الجديدة لابنته "مكة"، والتي اختارت حينها اسم "روز".
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout