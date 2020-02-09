محمد صلاح يرزق بطفلته الثانية.. ويختار لها هذا الاسم!

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فوشيا - رزق نجم ليفربول ولاعب المنتخب المصري محمد صلاح بطفلته الثانية؛ إذ وضعت زوجته ماغي مولودتها في أحد مستشفيات بريطانيا.

وبحسب الأخبار الواردة فإن محمد صلاح استقبل مولودته والتي اطلق عليها اسم "كيان" صباح اليوم السبت في أحد المستشفيات بعد أن اضطر لقضاء إجازته التي حصل عليها خلال الأيام القليلة الماضية، في بريطانيا بدلا من قضائها في مصر، نتيجة احتمال ولادة زوجته في أي لحظة.

وأفادت التقارير الإخبارية بأن حالةً من الفرحة سيطرت على أسرة صلاح بقريته نجريج مركز بسيون بمحافظة الغربية، بعد أن اتصل اللاعب بوالده ووالدته وأسرة زوجته ليزف إليهم الخبر السعيد بوضع زوجته ماغى طفلتهما الثانية، وأنه من المقرر أن يعود صلاح وزوجته وابنتاه إلى مصر للاحتفال بالمولودة الجديدة أواخر شهر مارس/آذار بحسب ما صرحت به عائلته.

كما كشفت بعض المصادر أن والدة وأخت زوجة محمد صلاح موجودتان الآن معها في إنجلترا، للاعتناء بها وبالطفلة الجديدة.

وولدت الطفلة الثانية لصلاح في مدينة ليفربول، بعد أن كانت ابنته الأولى "مكة" قد ولدت في العاصمة لندن عام 2014، حيث كان والدها وقتها لاعبا في تشيلسي.

فيما أشارت التقارير إلى أنه من المرجح أن تحصل المولودة الجديدة على الجنسية البريطانية، حيث يحمل صلاح الإقامة الدائمة، كما أنها ولدت على الأراضي البريطانية، ووفقا للقوانين البريطانية فإن الحصول على الجنسية لا يعنى إسقاط جنسية البلد الأصلي؛ إذ سيكون متاحا لكيان صلاح امتلاك الجنسيتين المصرية والبريطانية.

يذكر أن صلاح نشر، مساء الخميس، عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، صورة له في "الجيم"، وكتب: "عدت من إجازة لم أذهب إليها"؛ وهو ما جعل بعض الجمهور يتوقع انتظاره لخبر سعيد، وأنه يقف إلى جانب زوجته التي تتحضر للولادة.

وكان آخر ظهور لزوجة محمد صلاح يوم الاحتفال برأس السنة الميلادية؛ إذ ظهرت في صورة نشرها اللاعب على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، وحينها قيل إن زوجة اللاعب المصري تستعد للولادة يوم الاثنين الموافق الـ 10 من فبراير، وأن الطبيب أخبرها مسبقا بحملها أنثى، فيما أشيع حينها بأن صلاح ترك قرار تسمية المولودة الجديدة لابنته "مكة"، والتي اختارت حينها اسم "روز".