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إلى عشّاق مسلسل "Friends"

7
FEBRUARY
2020
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ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أمس الخميس نقلاً عن مصادر مطلعة أن شركة "وارنر بروس" قد تصل إلى اتفاق مع نجوم مسلسل ""FRIENDS لتصوير حلقة خاصة بمناسبة تدشين خدمة HBO أو ماكس للبث في الربيع المقبل من هذه السنة.

 

وفي التفاصيل، ذكرت الصحيفة أنّ البنود التي يجري الإتفاق عليها تتضمن حصول كل من ممثلين المسلسل الست نحو 2.25 مليون دولار. أمّا موقع ديدلين المعني بأخبار هوليود، فقال إن النجوم سيتقاضون ما يتراوح بين ثلاثة وأربعة ملايين دولار مقابل تقديم عرض خاص مرتجل لكن تلفزيون وارنر بروس قال للصحيفة إنه لا يوجد اتفاق بعد.

 

وكانت قد نُشرت تقارير إعلامية عدّة بهذا الشأن منذ تلميح جينيفر أنيستون (Rachel) بأنه ربما يجري التحضير لأمر ما، وتحدثت في العام الماضي عن إنتاج حلقات جديدة من المسلسل قائلة إنّها تتمنى ذلك لكن لا تعلم الوقت الدقيق للتنفيذ.

 

ويُشار إلى أنّ إتش.بي.او ماكس حصلت على حق بث كل مواسم "Friends" العشرة في خدمتها الجديدة التي تنطلق في نيسان .

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