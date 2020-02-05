ضجة بسبب قبلة زوج ميريام فارس... فيديو

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أثار مقطع فيديو جديد للفنانة اللبنانية، ميريام فارس، ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشرت صفحة المعجبين الخاصة بالفنانة ميريام فارس، فيديو قصير لها برفقة زوجها، داني متري، وهو يقبلها على خدها.

وتبين من صفحة المعجبين بميريام فارس أن الفيديو حصد العديد من الإعجابات، خاصة وأن داني متري، زوج الفنانة اللبنانية، نادرا ما يظهر في الصور والفيديوهات.

يشار إلى أنه سبق الترويج لخبر طلاق ميريام فارس، بسبب قلة ظهور داني متري إلى جانبها.

واحتفلت الفنانة اللبنانية بعيد ميلاد نجلها، جايدن، الرابع، وسط حفاوة كبيرة على السوشيال ميديا.

ونشرت ميريام فارس، صورا من عيد ميلاد نجلها، متمنية رؤيته دوما بكل فرح وأمل، فهو دنيتها وفرحتها وحياتها، داعية له بطول العمر.