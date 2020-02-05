هل تدخل يارا القفص الذهبي؟!.. اسم العريس كان مطروحاً للحكومة!

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إستقطب إسم الفنانة يارا إهتمام روّاد مواقع التواصل الإجتماعي في الأيام الماضية، بعدما كشفت مصادر إعلاميّة عن إحتمال خوضها مجال التمثيل.

وفي التفاصيل، تلقّت الفنانة يارا عرضاً لبطولة مسلسل "زيركون" الّذي يتألف من 15 حلقة، وهو من إنتاج شركة "غولدن لاين".

وفي حين لم تحسم يارا قرارها بعد بسبب قراءة السيناريو ودراسة تفاصيل العرض، تداول ناشطون عبر منصّات التواصل الإجتماعي إسم يارا بكثافة في الساعات الأخيرة مُتسائلين: هل تدخل القفص الذهبي هذا الأسبوع؟

ولدى البحث عن مصدر المعلومات المُتداولة، تبيّن أنها تعود للصحافية هنادي عيسى الّتي أثارت بلبلةً بتغريدة كتبت فيها "معلومات عن زواج الفنانة يارا ورجل الأعمال فيليب زيادة سيتمّ هذا الاسبوع في اميركا، وسيكون زواجاً مدنياً بعيداً عن الاعلام".

وبذلك يكون فيليب زيادة هو العريس المُحتمل ليارا على ذمّة الراوية، وكان قد طُرح إسمه لوزارة الطاقة في مرحلة تأليف حكومة حسان دياب.

وينتظر روّاد الإنترنت خروج يارا أو فيليب زيادة عن صمتهما لتأكيد أو نفي المعلومات المُتداولة الّتي لا نتبنّاها، وبالتالي تبقى ضمن إطار الشائعات حتى تأكيد العكس.