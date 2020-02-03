مقتل ابن اعلاميّة بطلق ناري..!

A + A -

فُجعت الإعلاميّة المصريّة مروة ميمي بوفاة نجلها بطلق ناري في رأسه، داخل منزل صديقه في منطقة الزمالك.

وفي التفاصيل، فارق كريم، نجل الإعلاميّة مروة ميمي، الحياة عن عمر 15 عاماً بعدما عثر صديقه على مسدسٍ مرخّص وأراد لعب "لعبة الحظ" فأطلق رصاصة بشكل عشوائي أصابت رأس الضحية.

وتقّدم والد الراحل كريم ببلاغ رسمي يفيد ان "نجله سقط جثة هامدة في منزل صديقه، دون وجود الأب والأم لقضاء إجازة نصف العام الدراسي".

بالمقابل، أصدرت نيابة الطفل قراراً بتوقيف الطفل المتهم بقتل كريم لمدّة أربعة أيام على ذمة التحقيق.