تفاصيل توقيف المدعوة " أنجي خوري " في لبنان!

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كان من المقرر أن تحل الفنانة السورية إنجي خوري اليوم، ضيفة عبر سكايب على برنامج " لازم نحكي" الذي يقدمه الاعلامي تمام بليق والممثلة السورية رنا شميس عبر قناة " لنا" السورية، إلا أنه قبل ساعات من التصوير، تعذٌر الاتصال بإنجي، ليتسرب بعد ذلك خبر توقيفها في مخفر حبيش في بيروت.

وكان الأمن العام اللبناني، قد قام بترحيل إنحي إلى بلدها سوريا قبل أشهرٍ، وسافرت بعدها إلى دبي، لتعود السلطات الإماراتية وترحلها إلى بلدها ايضا.

وقبل ايام، عادت أنجي خوري خلسةً إلى لبنان، وكانت الفنانة قمر قد اتهمتها آنذاك بـ "مخالفة القوانين بدعم من إحدى الفنانات بدون الكشف عن إسمها".

وتضاربت المعلومات حول سبب توقيف أنجي خوري لدخولها غير الشرعي إلى لبنان، إلا انه بات مؤكداً انه تم توقيفها في مكتب الآداب فصيلة حبيش.

ولم يتم الكشف بعد عما اذا كان سيتم سجن إنجي أم ستكتفي السلطات اللبنانية بترحيلها من جديد.