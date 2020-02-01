بالصورة: فنانة لبنانية في ذمة الله

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توفيت الفنانة مجدلا (نزيهة مكرزل)، ويحتفل بالصلاة لراحة نفسها الثانية عشرة والنصف ظهر يوم غد الأحد، في كنيسة مار أنطونيوس في الكحالة، ثم ينقل جثمانها الى كنيسة سيدة الخلاص في جديتا، حيث تقام صلاة وضع البخور عند الثالثة بعد الظهر، ويوارى في الثرى في مدافن العائلة في جديتا.

تقبل التعازي قبل الصلاة وبعدها في صالون كنيسة مار أنطونيوس في الكحالة، وبعد الدفن في صالون كنيسة سيدة الخلاص في جديتا، ويوم الاثنين 3 شباط في صالون كنيسة مار أنطونيوس في الكحالة ويوم الثلاثاء 4 شباط في صالون سيدة الخلاص في جديتا.

يذكر أن الفنانة مجدلا بدأت مشوارها الفني في أواخر الستينيات، وقدمها للجمهور الفنان روميو لحود سنة 1970 في مهرجان بعلبك من خلال المسرحية الغنائية "الفرمان". شاركت في العديد من الاسكتشات الغنائية من تأليف إيلي شويري وتلحينه إلى جانب وديع الصافي وجورجيت صايغ وملحم بركات. كما تعاملت خلال الفترة الممتدة من 1970 إلى 1975 مع أكبر الملحنين كزكي ناصيف، الياس وزياد الرحباني، فيلمون وهبي وحسان عبد النبي. لها العديد من الأغاني التراثية والعديد من الفيديوهات بالمشاركة مع فنانين كبار، كما لها العديد من التراتيل الدينية.