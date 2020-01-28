وفاة عارضة أزياء عربية ... في السجن!

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أعلنت مؤخراً وفاة عارضة الأزياء المغربية كاميليا المراكشي المعروفة باسم كاميليا اللعبي في سجنها ما أطلق موجة من الجدل والتساؤلات حول السبب.

ويذكر أنها وجدت وقد فارقت الحياة داخل زنزانتها في سجن بوركايز في مدينة فاس. وأفادت وسائل إعلام مغربية بأن السبب هو الإهمال الطبي وعدم تناولها حقن الأنسولين التي تحتاج إليها بشكل منتظم.

وذكر موقع Telemaroc أنه تم نقلها إلى المستشفى بعد أن ما ظهرت عليها اضطرابات في الوعي مع الإشارة إلى أنه جرى وضعها تحت المراقبة الطبية حتى وفاتها.

ونقل الموقع بياناً توضيحياً صادراً عن إدارة السجن وجاء فيه: "بتاريخ 24 يناير الجاري، ظهرت على المعنية بالأمر حالة من الاضطراب في الوعي ما استدعى نقلها فورا إلى المستشفى حيث وضعت تحت المراقبة الطبية، إلى أن توفيت بتاريخ 26 يناير بنفس المستشفى".

وأضاف أنها صرحت في وقت سابق للطاقم الطبي "بأنه سبق لها أن كانت نزيلة في إحدى المستشفيات بسبب مشاكل في الكلى، مؤكدة أنها لا تعاني من أية أمراض مزمنة وأنها لا تتبع أي علاج خاص، كما بين الفحص الأولي عدم وجود أية إصابات أو كدمات على جسدها". ويذكر أنه تم اعتقال بالعارضة الراحلة بتهمة تعاطي الممنوعات.





مجلة لها