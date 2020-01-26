بالفيديو: عريس يلعب 'PUBG' على هاتفه أثناء حفل زفافه تاركاً عروسه جانباً

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لقي مقطع مصور، انتشر خلال الساعات الأخيرة، على مواقع التواصل الاجتماعي، انتقاداً كبيراً من قبل المتابعين، حيث ظهر العريس منشغلا باللعب على هاتفه بعيدا عن أجواء الحفل.



وفي المقطع المتداول يظهر العريس، الذي لم يتم التعرف على جنسيته، وهو يلعب في هاتفه المحمول ألعاب إلكترونية، وسط عرس شعبي بإحدى الصالات.



وظهر العريس، في المقطع وهو يلعب لعبة وأمامه "PUBG" القتال المعروفة باسم بوبجي طاولة الضيافة، مع رقص الكثير من الشباب والشبان فرحاً بالزفاف، وتسمّر العروس بمكانها، بجانب العريس، الذي ترك الاحتفال وانشغل بجواله.