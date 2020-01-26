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هل أصبحت نانسي عجرم مرتاحة أكثر بعد جلسة التحقيق مع زوجها؟

26
JANUARY
2020
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شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم متابعيها عبر حسابها "إنستغرام"، مقطع فيديو تضمن تقريرا تلفزيونيا عن جلسة التحقيق التي جرت الخميس مع زوجها فادي الهاشم من قِبل قاضي التحقيق الأول نقولا منصور في قصر العدل في بعبدا بجبل لبنان.
 
وفسر الجمهور أن استشهاد نانسي بهذا الفيديو يدل على أن التحقيقات في صالح زوجها وليس كما أثارته محامية والدة القتيل السورية رحاب بيطار، ووضعت الفنانة علامة "." فقط على الفيديو دون أي تعليق.
 
وأضاف المتابعون أن نانسي عجرم أصبحت في حالة ارتياح نظرا لمجريات التحقيق بعدما مرت في أزمة صعبة، قبل أن تعود إلى نشاطها الفني مجددا نهاية الشهر الجاري.
 
وتناول تقرير قناة "أم تي في" بعض المعلومات التي نشرتها "فوشيا" وفق مصادرها بعد انتهاء جلسة التحقيق مع فادي الهاشم بشأن قضية مقتل السوري محمد الموسى برصاص مسدس الأول.
 
وبين التقرير أن التحقيقات أظهرت أن الاتصالات التي جرت بين القتيل وعيادة الدكتور فادي الهاشم والتي وصلت إلى 4 مرات كانت وبحسب التحقيقات على هاتف عيادة فادي الهاشم وجاءت بهدف الاستعلام وطلب موعد للمعاينة من قبل القتيل ولم يحضر.
 
وأكد التقرير أن فادي الهاشم تفاجأ في التحقيقات من وجود ملف خاص بالقتيل في عيادته وقيل إن إحدى المكالمات استمرت نحو دقيقتين و32 ثانية، لكن مضمونها لا يزال مجهولا.
 
وقد أظهر تتبع هاتف القتيل تواجده بمحيط العيادة بينما أظهر تواجده بمحيط منزل نانسي عجرم لمرة واحدة كانت يوم الـ 12 من ديسمبر 2019 بحسب التحقيقات، وهو ما يثبت وفق التقرير أنه لم يكن يعمل لديهما، فيما تبين أن القتيل لم يجر أي اتصالات بالهاتفين الشخصيين لنانسي أو زوجها إطلاقا وأنه كان في حالة تتبع ورصد لهما منذ 10 شهور على الأقل.
 
وكانت كشفت رحاب بيطار محامية والدة القتيل محمد الموسى تفاصيل جديدة بشأن جلسة التحقيق مع فادي الهاشم، ووفقا لما نقلته في تغريدة لها عبر موقع "تويتر" قالت إن قاضي التحقيق رفض رفع منع فادي الهاشم من السفر بناء على الطلب الذي قدمه، إضافة إلى استدعاء بعض الشهود حول الواقعة بينهم شقيق فادي الهاشم.
 
وكتبت بيطار: "خضع فادي الهاشم لجلسة مطولة أمام قاضي التحقيق الأول، وتبين من خلال داتا الاتصالات وجود عدة اتصالات بين رقم القتيل محمد موسى ورقم الهاتف الثابت بعيادة الدكتور فادي منها مكالمة مدتها 4.32 دقيقة".
 
وأضافت محامية والدة القتيل محمد الموسى: "تقدم فادي الهاشم بطلب رفع السفر وتم رد الطلب، هذا وقد تُرك فادي الهاشم رهن التحقيق".
 
واستطردت: "عُينت الجلسة القادمة بتاريخ 10 مارس 2020 واستدعاء كل العاملين في العيادة للتحقيق، وشخص آخر يدعى (أبو الذهب)، وشقيق فادي الهاشم للتحقيق معهم في الجلسة وأخذ إفادتهم".
 
يُذكر أن أهالي القتيل محمد موسى ظهروا في لقاء تلفزيوني مع الإعلامي اللبناني طوني خليفة وشهدت تصريحاتهم ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث تحولت آراء البعض تجاه القضية، وأظهروا تعاطفا مع نانسي عجرم وزوجها.
 
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